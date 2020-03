„Viele unserer Betriebe melden aktuell, dass sie mehr Personalkosten als Umsatz haben.“ Mario Pulker, Wirtesprecher in der Wirtschaftskammer Österreich, bestätigt gegenüber der NÖN: Es ist ernst für die niederösterreichischen Gastronomiebetriebe. „Wir haben auch laufend Anfragen zu Kündigungen“, so Pulker – Betriebe, die mehrere Personen gleichzeitig beim AMS anmelden, müssen Fristen einhalten, ebenso wie bei der Anmeldung von Kurzarbeit.

„Wir sind gerade in Gesprächen mit der Bundesregierung, ob diese Fristen fallen können“, erklärt Pulker. Er fordert außerdem, dass Zahlungen der Betriebe an etwa die Sozialversicherung gestundet werden können. Auch an Banken ergeht sein Appell, dass Kreditraten der Betriebe gestundet werden können. Wie lang die Umsatzeinbußen anhalten werden, ist aktuell nicht abzusehen. „Das läuft jetzt ja erst richtig an, weil der Erlass der Regierung ja erst seit kurzem draußen ist.“

Jedenfalls sei die Sitution in Niederösterreich auch und gerade durch die Nähe zum Donauraum „schlimm. Gäste aus Asien haben für den Sommer alles storniert.“ Das treffe nicht nur die Gastronomiebetriebe, sondern auch Busunternehmen und Zulieferer. Bis zu 65 Prozent der Buchungen seien in einzelnen Betrieben bereits storniert worden, erklärt Pulker.