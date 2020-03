Während es im Einzelhandel zu Hamsterkäufen kommt, brechen vielen anderen Branchen in (Nieder-)Österreich gerade sämtliche Aufträge weg. Ein Überblick.

Für die Gastronomie ist die Situation eine Katastrophe – ab Dienstag haben alle Betriebe gänzlich geschlossen und können nur mehr Lieferservice anbieten. Doch nicht nur aktuell sei die Situation „schlimm“, erklärt NÖ-Wirtesprecher Mario Pulker: Im Donauraum hätten „Gäste aus Asien für den Sommer alles storniert“, berichtet er. Auch Wolfgang Ecker, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, schildert das dramatische Ausmaß in seiner Sparte gegenüber der NÖN: „Je länger diese Ausnahmesituation anhält, umso mehr Betriebe werden in den Krisenmodus rutschen, weil die Versorgungskette aus dem In- und Ausland unterbrochen ist, weil Mitarbeiter nicht im Betrieb arbeiten können, weil nicht geliefert werden kann oder die Nachfrage einbricht.“ Gerade bei Dienstleistern rund um Veranstaltungen werde das spürbar – etwa bei Eventtechnikern und Berufsfotografen und in Folge auch bei Floristen, Konditoren, Bäckern und Fleischern.

Beate Färber-Venz, Obfrau der Sparte Transport und Verkehr, berichtet, dass es auf ihre Sparte sehr „unterschiedliche“ Auswirkungen gebe. „Manche Bereiche stehen nahezu komplett still – im besonderen Personenverkehre oder Lieferverkehre, die in Abhängigkeit von und nach Asien stattfinden. Andere sind im Dauereinsatz, um Lebensmittel, Hygieneprodukte und medizinischen Bedarf so rasch wie möglich auszuliefern.“

Anfragen zu Kurzarbeit häufen sich

Auch die Industrie spürt die Auswirkungen, wie Thomas Salzer, Obmann der Sparte Industrie, bestätigt. „Auch Anfragen zum Thema Kurzarbeit sind in den letzten Tagen vermehrt eingelangt. Dies bedeutet noch nicht, dass die Firmen diesen Schritt setzen. Aber sie wollen vorbereitet sein.“

Die Wirtschaft ist also massiv betroffen – um diese Schäden abzufangen, hat die Bundesregierung einen vier Milliarden Euro schweren Covid-19-Krisenbewältigungsfonds für betroffene Betriebe eingerichtet. Damit sollen die Liquidität der Unternehmen sichergestellt, Arbeitsplätze gesichert und Härtefälle unterstützt werden. Die Unterstützungsmaßnahmen umfassen ein neues Kurzarbeitsmodell, die Stundung von Steuern und Kreditgarantien.

NÖ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (beide ÖVP) begrüßen diese Soforthilfen. Zustimmung zu den Maßnahmen kam auch von Landesrat Martin Eichtinger (Arbeitsmarkt; ÖVP), Flughafen-Vorstand Günther Ofner und den Wirtschaftsbund-Vertretern Wolfgang Ecker (Obmann) sowie Harald Servus (Direktor).

Das Land NÖ hat als erstes Bundesland bereits am Mittwoch konkrete Hilfsmaßnahmen präsentiert. So werden kleinere und mittlere Betriebe mit Haftungen in der Höhe von aktuell 20 Millionen Euro unterstützt. Und auch die Gesundheitskasse hat bereits ein Maßnahmenpaket für Unternehmen geschnürt: Bei Liquiditätsengpässen etwa, die auf die aktuelle Situation zurückzuführen sind, wird die maximale Stundungsdauer von ein auf drei Monate verlängert.

Alle Betriebe, die wissen wollen, ob und in welchem Umfang sie in der kommenden Woche weiter geöffnet haben dürfen, finden hier Informationen: news.wko.at/news/niederoesterreich/start.html