Regierung und Sozialpartner haben sich auf dieses Modell geeinigt, wie die Bundesregierung und die Spitzen der Sozialpartner heute verkündet haben. „Mein Appell richtet sich an alle Unternehmen in dieser herausfordernden Zeit: „Bitte kündigen Sie niemanden, sondern melden Sie stattdessen Kurzarbeit an, um so Arbeitsplätze in Österreich zu sichern“, so der erneute Aufruf der Arbeitsministerin Christine Aschbacher. 400 Millionen Euro stehen für das Corona-Kurzarbeitsmodell aus Bundesmitteln aktuell zur Verfügung. Das neue Modell ist für alle Unternehmen möglich – unabhängig von Größe oder Branche. Das neue Modell sieht eine vereinfachte Abwicklung ebenso vor wie die Arbeitszeitreduktion auf Null über längere Perioden eines Durchrechnungszeitraums. So kann die wöchentliche Arbeitszeit in diesem Modell über einen längeren Zeitraum auf 0 Prozent reduziert werden. Im Durchrechnungszeitraum müssen jedoch mindestens 10 Prozent erreicht werden.

Zustimmung von den Arbeitgebervertretern

Zustimmung zu diesem Modell kommt aus Niederösterreich von Wirtschaftsbund NÖ-Obmann und designiertem neuen Präsidenten der Wirtschaftskammer NÖ, Wolfgang Ecker. „Unser Wirtschaftssystem besteht aus vielen Zahnrädern, die ineinandergreifen und nur gemeinsam funktionieren. Das Corona-Kurzarbeitsmodell ist dabei ein wichtiger Baustein.“ Mit diesem neuen Kurzarbeitsmodell würde die Regierung das Ziel verfolgen, Betriebe sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bestmöglich zu unterstützten. Lob kommt auch von Wirtschaftsbund-NÖ-Obmann Harald Servus.

Auch Arbeitnehmervertreter zufrieden

Der Präsident der Arbeiterkammer NÖ und Vorsitzender des Österreichischen Gewerkschaftsbundes in Niederösterreich, Markus Wieser, sieht einen großen Erfolg für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch das neue Modell: „Die Sozialpartner hatten diese Maßnahme ursprünglich schon vorgesehen, jedoch wurde dies vom Finanzministerium zunächst herausgestrichen. Da es für betroffene Kleinbetriebe aber nicht anders möglich ist, ist es jetzt ein großer Erfolg, dass ein Umdenken eingesetzt hat und die Beiträge ab dem 1. Monat übernommen werden“, betont Wieser gegenüber der NÖN. Er appelliert an die Unternehmen: „Statt Kündigungen sind natürlich zuerst alle Möglichkeiten von Kurzarbeit zu prüfen." Weitere Schritte sollten erst dann getan werden: "Sollte dies nicht möglich sein, sind bei einvernehmlichen Lösungen mit Wiedereinstellungszusage die erworbenen Ansprüche zu wahren.“ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollten jedenfalls mit der Arbeiterkammer Kontakt aufnehmen, bevor sie Unterschriften leisten. „Wir stehen laufend im Einsatz für die Beschäftigten und haben unsere Kapazitäten deutlich ausgebaut, um umfassend zu helfen. Infos telefonisch unter der Hotline 057171-22000 oder per Mail: beratung@aknoe.at“, betont Wieser.

Die wichtigsten FAQs zum neuen Modell gibt es unter oesterreich.gv.at