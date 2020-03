In den vergangenen Tagen haben sich die Berichte nach hohen Bargeldbehebungen der Österreicherinnen und Österreicher gehäuft. Auch in Niederösterreich war dieser Trend zu beobachten. „Der stärkste Tag war der vergangene Freitag“, fasst Reinhard Karl, designierter Obmann der Sparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Niederösterreich, im Telefonat mit der NÖN die Berichte seiner Kolleginnen und Kollegen der einzelnen Banken zusammen.

„Über das Wochenende hat sich dieser Andrang reduziert, jetzt stehen wir wieder bei durchschnittlichen Behebungen bzw. sogar etwas unter dem Normalniveau.“ Auch die Frequenz in den Filialen sei durchwegs niedrig, so die Beobachtungen.

„Was wir aber dennoch beobachten: Es kommen vor allem ältere Menschen in die Filialen. Daher möchte ich noch einmal betonen: Die Bankberater stehen telefonisch zur Verfügung, die Fragen der Menschen können auf diesem Weg gut geklärt werden“, appelliert Karl an die Menschen, zu Hause zu bleiben und so die Gefahr, sich mit dem Coronavirus anzustecken, zu reduzieren.

Beratungsangebot für Firmen ausgebaut

Eine erhöhte Nachfrage beobachten die niederösterreichischen Banken aktuell vor allem im Bereich der Firmen- und Geschäftskunden. „Hier gibt es eine große Nachfrage nach Krediten und Stundungen“, weiß Karl. Man habe daher das Beratungsangebot in diesem Bereich weiter ausgebaut. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind alle mit Handys ausgestattet und sehr gut erreichbar.“