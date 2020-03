Gleichzeitig können sich auf dieser Plattform auch Betriebe melden, deren Arbeitskräfte aktuell nicht voll ausgelastet sind, um sie anderen Betrieben verfügbar zu machen. Interessierte können auf dieser Plattform auch ihre Mithilfe auf landwirtschaftlichen Betrieben anbieten.

Laut Landwirtschaftskammer NÖ stellen gerade die durch die Coronakrise bedingten Einreiseverbote nach Österreich die heimische Landwirtschaft vor eine große Herausforderung – weil ihr dadurch wichtige Arbeitskräfte fehlen würden. Um auch weiter die Lebensmittelversorgung uneingeschränkt sicherstellen zu können, sucht die niederösterreichische Landwirtschaft daher nach Hilfe, die über die genannte Plattform angeboten bzw. gesucht werden kann.

Franz Gleiß Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich.

„Besonders in der aktuellen Situation ist es wichtig, dass die Arbeiten in der Land- und Forstwirtschaft in gewohnter Weise durchgeführt werden können und somit die Lebensmittelversorgung sichergestellt bleibt. Egal, ob es um die Versorgung der Tiere geht oder um notwendige Tätigkeiten im Pflanzenbau sowie Gemüse-, Obst- und Weinbau, die der Vegetationsverlauf mit sich bringt und die termingerecht zu erledigen sind. Als Landwirtschaftskammer NÖ ist es uns das größte Anliegen, unsere Bäuerinnen und Bauern zu unterstützen, wo wir nur können. Daher haben wir als Landwirtschaftskammer NÖ diese Online-Plattform geschaffen“, betont der Präsident der Landwirtschaftskammer NÖ, Johannes Schmuckenschlager.

Unter folgenden Links kann man sich in die Plattform eintragen:

Ich suche Arbeitskräfte: bit.ly/Ich-suche-Arbeitskraefte

Ich möchte unterstützen: bit.ly/Ich-moechte-unterstuetzen

Gibt es technische Probleme, unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer NÖ unter arbeitskraft@lk-noe.at oder unter der Hotline 05 0259 22022.