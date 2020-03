Grundsätzlich ist die Aufrechterhaltung des Bus- und Bahnbetriebs in Österreich laut Auskunft der ÖBB „bis auf Weiteres gewährleistet“. Ab 23. März 2020 wird das Unternehmen den Nahverkehr zunehmend ausdünnen. Das sei einerseits ein Resultat aus dem stark abnehmenden Fahrgastaufkommen, andererseits diene es dem Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, heißt es.

Der Fahrplan im Nahverkehr wird künftig jenem an einem regulären Sonntag mit Verstärkung an den Tagesrändern entsprechen. „Alle notwendigen Bus- und Zugverbindungen bleiben natürlich aufrecht, damit jene Menschen weiterhin sicher an ihren Arbeitsplatz kommen, die für die Aufrechterhaltung der Grundversorgung notwendig sind“ versichert ÖBB-Chef Andreas Matthä. Die ÖBB raten den Fahrgästen aber, sich unmittelbar vor Fahrtantritt über die aktuellen Verbindungen in ihrer Region zu informieren.

Schrittweise Einstellung im Fernverkehr

Für den Fernverkehr gelten folgende Informationen: Nach Vorliegen der behördlichen Anweisungen erfolgte bei den ÖBB die schrittweise Einstellung des internationalen Zugverkehrs. Betroffen sind folgende Länder: Italien, Schweiz, Liechtenstein, Slowenien, Tschechien, Slowakei. Nach Ungarn und Deutschland dürfen nur mehr Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sowie Personen mit Aufenthaltstitel einreisen.

Folgende Adaptierungen wurden im ÖBB-Fernverkehr vorgenommen:

1. Weststrecke | Fernverkehr

Der RJX wird weiterhin im Stundentakt fahren (Wien-Feldkirch).

Der RJ Wien-Salzburg wird auf einen 2-Stundentakt reduziert (vormals Stundentakt) ab 18.03.

Der Ausfall aller Verstärkerzüge (zwischen Wien und Linz) wurde eingesteuert ab 17.03.

2. Südstrecke | Fernverkehr

Der RJ Wien-Graz bleibt im Stundentakt aufrecht.

Ausfall des FV zwischen Graz und Spielfeld ab 17.03.

Ausfall aller Verstärkerzüge (zwischen Wien und Villach) ab sofort

Alle restlichen Fernverkehrsstrecken werden im 2-Stundentakt bedient. Einzige Ausnahme: Die Strecke Salzburg - Kufstein - Innsbruck - Feldkirch wird weiterhin im Stundentakt geführt.

ÖBB-Tickets von und nach Italien, der Slowakei, Tschechien, Ungarn, Polen, Slowenien, Deutschland und der Schweiz für Reisen mit Gültigkeit bis 13. April 2020 können kostenlos über das Kundenservice unter 05-1717 storniert werden. Dies gilt ebenfalls für alle stornierten NJ-Verbindungen.

Schienengüterverkehr bleibt in vollem Umfang aufrecht

Der Schienengüterverkehr bleibe hingegen in vollem Umfang aufrecht, erklärt ÖBB-Chef Matthä. Hier fahren alle Verkehre aktuell auch in Ländern mit Einreisebeschränkungen. „Wir verzeichnen einen deutlichen Anstieg der Anfragen für Transporte von/nach Italien, vor allem im Bereich Consumer Goods sowie bei den kontinentalen Containerverkehren“, heißt es von den ÖBB. Beim maritimen Containerverkehr hingegen gibt es einen starken Rückgang von über 50 Prozent – es kämen keine oder weniger Schiffe aus Asien in Triest, Riejka etc. an.

Schutz des Personals

Die ÖBB Infra zählt zur kritischen Infrastruktur, intern wird bei den ÖBB die aktuelle Einschätzung zur Fortsetzung der Bauprojekte gemeinsam mit dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie geprüft.

Außerdem sind die ÖBB dabei, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen – durch den Einsatz von Telearbeit, der Ausdünnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Personenkassen, der Schließung der BahnBistros und der Reduktion von Personal in den Speisewägen. Für Vorstände und Entscheidungsträger gibt es ein Rotationsprinzip, um die Handlungsfähigkeit des Konzerns aufrecht zu erhalten.