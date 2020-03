„Momentan gibt es für die Produktion keine Einschränkungen“, stellt Alexander Schrötter, Geschäftsführer der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer NÖ, klar. An und für sich könnten auch Baustellen weiter bedient werden. „Wir beraten die Unternehmen, die sich an uns wenden, aber dahingehend, dass sie Aufträge aufschieben sollen, die nicht unbedingt notwendig sind.“

Die Betriebe selbst würden aber ganz unterschiedliche Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus setzen.

Infos darüber, welche Unternehmen geschlossen bleiben müssen und welche Einschränkungen es gibt, finden sich hier: https://news.wko.at/news/niederoesterreich/Kriterien_schliessungen.html

Beratungen nur mehr telefonisch oder online

Auch das Land Niederösterreich reagiert für die eigenen Mitarbeiter auf diese Situation, wie Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger heute sagt: „Im Wirtschaftsressort habe ich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen, wo möglich Home-Office zu machen.

Beratungen – zum Beispiel von unserer Gründeragentur riz up - sollen nur mehr telefonisch oder online erfolgen. Kredite an Betriebe, die mein Ressort vergeben hat, sollen auf Wunsch der Betriebe gestundet werden. Wirtschaftsförderungen werden weiterhin pünktlich ausbezahlt, diese können unter https://wfp.noe.gv.at/ online beantragt werden.“

Die wichtigsten Infos für Unternehmen rund um Corona liefert die Hotline der WKO unter der Tel.: 0590900-4352.