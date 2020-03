Rewe reserviert „Einkaufsstunde“ für Risikogruppen .

Der Lebensmittelhändler Rewe mit Österreich-Sitz in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) appelliert mit seinen Ketten Billa, Merkur und Penny an die Österreicherinnen und Österreicher: Die Stunde zwischen 8 und 9 Uhr am Vormittag soll täglich für ältere Menschen und chronisch Kranke reserviert sein, damit diese unter der geringstmöglichen Ansteckungsgefahr einkaufen gehen können.