Covid-19 hält die Gesellschaft in Atem – und zwingt die Wirtschaft in die Knie. Gastronomie, Eventbranche, Handel (exklusive kritischer Infrastruktur): Sie müssen ihre stationären Angebote schließen.

Bei all den Umsatzrückgängen gibt es aber auch Branchen und Unternehmen, deren Absatz aktuell steigt. So wie jener der Riviera Pharma & Cosmetics GmbH mit Sitz in Tulln. Hier wird etwa der Holzhacker Franzbranntwein hergestellt, der Alkohol in Höhe von 60 Volumenprozent beinhaltet und damit eine desinfizierende Wirkung hat. „Ja, wir haben eine erhöhte Nachfrage“, bestätigt Riviera-Geschäftsführer Harald Wächter der NÖN. Aber auch Holzhacker Erfrischungstücher und -Sprays seien begehrt. Lieferengpässen befürchtet er nicht – seine Lager seien gut gefüllt.

Nachfrage nach Alkohol steigt

Eine höhere Nachfrage verzeichnet auch Josef Fahrthofer, der eine Destillerie in Öhling (Bezirk Amstetten) betreibt. Er habe bereits in den vergangenen Wochen mehr Anfragen nach Getreidealkohol von Naturkosmetikherstellern bekommen. Seit Freitag gebe es auch mehr Anfragen aus Apotheken – wegen der Herstellung von Desinfektionsmitteln.

Auch IT-Bereich könnte profitieren

Auch der IT-Bereich könnte profitieren, so Ingeborg Dockner, Spartenobfrau Information & Consulting der Wirtschaftskammer: „Bisher haben neue Kommunikationsmöglichkeiten wie Home-Office und Fernwartungen noch nicht so richtig abgehoben“ – die Entwicklung zur digitalen Arbeit könnte nun vorangetrieben werden.