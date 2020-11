Auch Niederösterreichs Wirtschaft hat sich im März mit dem Corona-Virus angesteckt. Die Pandemie hat seither alle Branchen erfasst. Nur, manche reagieren auf Corona „fast symptomfrei“, andere wiederum erleben „schwere Krankheitsverläufe“. Die NÖN hat bei fünf Unternehmen nachgefragt, wie sie die Corona-Pandemie betrieblich und wirtschaftlich spüren.

Im umsatzstärksten Unternehmen Österreichs arbeiten aktuell rund 70 Prozent aller Mitarbeiter im Home-Office. Die OMV musste weder coronabedingte Kurzarbeit beantragen noch Mitarbeiter abbauen. Die Pandemie löste jedoch einen „Nachfrageschock“ und „den stärksten Ölpreisverfall der jüngeren Geschichte“ aus. Das wirkte sich auf das OMV-Betriebsergebnis negativ aus: minus 58 Prozent (1,2 Milliarden Euro) im Vergleichszeitraum. Das Marktumfeld bleibe aufgrund der „nicht vorhersagbaren Entwicklung“ der Pandemie schwierig, heißt es aus der OMV.

Erber (Getzersdorf, Tulln): Die Erber Group (Biomin, Erber, Romer Labs), weltweiter Spezialist für natürliche Futtermittelzusätze, Futter- und Lebensmittelanalyse sowie biotechnologischen Pflanzenschutz, ist im Bereich Futter- und Lebensmittelsicherheit und als Erzeuger von natürlichen Futtermittelzusätzen für den Agrarsektor tätig. Erber beschäftigt in NÖ 537 Mitarbeiter und hat derzeit 50 freie Stellen im Unternehmen zu besetzen.

Das Unternehmen setzte weder auf Kurzarbeit noch baute es Mitarbeiter ab. Die Rolle der regionalen Landwirtschaft, die während Corona an Bedeutung gewann, kommt Erber in der Futter- und Lebensmittelbranche zugute. „Vielleicht hat die gegenwärtige wirtschaftliche Situation auch dazu geführt, dass sich die Art und Weise, wie und was die Menschen weltweit konsumieren, noch stärker in Richtung Nachhaltigkeit verändert“, heißt es von Erber auf NÖN-Anfrage. Die Nachfrage nach „sicheren, erschwinglichen, nachhaltigen und hochwertigen Lebensmitteln“ werde 2021 nicht weniger werden.

Sonnentor (Sprögnitz): Auch der Waldviertler Biokräuter- und -teehändler Sonnentor profitiert von der Krise. „Das Bewusstsein, dass wir unsere Gesundheit durch bewusste und gesunde Ernährung stärken können, steigt gerade. Unsere Kräuter und Gewürze werden daher stark nachgefragt“, sagt Marie-Theres Chaloupek von Sonnentor.

Derzeit werde sogar der Ausbau der Kräuter-Hallen geplant. Im ersten Lockdown wurden einige der insgesamt 294 NÖ-Mitarbeiter – speziell im Außendienst tätige – auf Kurzarbeit angemeldet. Bis Anfang Juli konnten aber alle zurückkehren. Lediglich beim Tourismus musste Sonnentor wegen Corona Abstriche machen: Führungen, Veranstaltungen und Übernachtungen in den Sonnentor-Landlofts seien aktuell aufgrund der Pandemie nicht möglich.

ZKW (Wieselburg, Wr. Neustadt): Auch beim Wieselburger Lichtsysteme-Hersteller spürt man die Krise nicht nur in einen erhöhten „Mehraufwand bei Lieferketten“, versorgt durch „Engpässe“, sondern auch aufgrund sinkender Nachfrage im Automotive-Bereich. „Wenn weltweit die Autoindustrie um 20 Prozent schrumpft, ist klar, dass auch wir als Zulieferer der Automobilindustrie betroffen sind. Und wir werden auch nicht die für 2020 geplante Performance erzielen können“, sagt CEO Oliver Schubert.

Bei ZKW mit insgesamt 3.700 NÖ-Mitarbeitern wurde auch auf Kurzarbeit gesetzt. Die sei aber jetzt „ausgelaufen“. Abgebaut wurde Leasingpersonal. Aktuell sei man wieder auf dem Personalstand vom März. Der aktuelle Lockdown habe für die-ZKW-Standorte in NÖ „noch keine Auswirkungen“, aber „eine Vollauslastung in der Produktion wird der Standort Wieselburg erst wieder 2022 erreichen“, sagt Schubert.

McDonald‘s (35 NÖ-Standorte): 13 Franchiseunternehmer beschäftigen rund 1.500 Angestellte in 35 Restaurants. „Das Jahr 2020, gezeichnet von der Corona-Krise, war und ist auch für McDonald’s eine große Herausforderung,“ heißt es auf NÖN-Anfrage von McDonald‘s. Ein Großteil des Personals war im ersten Lockdown bis zur Wiederöffnung Ende April in Kurzarbeit. Die Fastfood-Kette profitiert auch im zweiten Lockdown durch erprobte Abhol- und Zustell-Service-Infrastruktur.