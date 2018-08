Es ist eine eher junge Erscheinung auf dem heimischen Kapitalmarkt. Die Rede ist von FinTechs, also Unternehmen, die im Bereich von Finanzmarkttechnologien tätig sind. Viele sind im Bereich Crowdinvesting aktiv, der Finanzierung von Projekten über eine große Masse an Geldgebern. Während Crowdinvesting auf Plattformen häufig für Start-up-Betriebe passiert, geht der Mödlinger Günther Lindenlaub mit seinem FinTech Finnest einen anderen Weg: Crowdinvesting für mittelständische Unternehmen.

Unter einem Umsatz von 10 Mio. Euro wird ein Betrieb bei Finnest kaum gelistet. „Wir kennen uns aus bei gestandenen Unternehmen, aber nicht bei Start-ups. Das können andere besser leisten“, erklärt Ex-Banker Lindenlaub. Er kann auf 20 Jahre Bankerfahrung, zuletzt bei der Raiffeisenbank International (RBI), zurückblicken.

Jeder Betrieb, der via Finnest Crowdinvesting betreiben will, wird streng untersucht. „Unsere Unternehmen gibt es schon seit zehn Jahren. Die haben bewiesen, dass sie wirtschaften können.“ Ein positiver Cashflow ist ebenso Voraussetzung wie eine gute Bewertung beim Kreditschutzverband KSV1870. Ein Konzept, das aufzugehen scheint: Bisher gab es noch keinen Ausfall. „Jedes 20. Unternehmen, mit dem wir Gespräche führen, erfüllt die Kriterien.“ Der Rest wird abgelehnt.

Durchschnittszinssatz liegt bei sechs Prozent

Für die potenziellen Anleger ist das Prinzip einfach: Sie geben in ihrem Gebot an, welchen Betrag sie zu welchem Zinssatz einsetzen möchten. Das Unternehmen wählt, wenn alle Gebote abgegeben wurden, einen einheitlichen Zinssatz aus. Alle Gebote, die darunter liegen, werden akzeptiert und bekommen den vom Betrieb bestimmten Zinssatz. Alle Gebote darüber kommen nicht zum Zug.

Der durchschnittliche Zinssatz liegt laut Lindenlaub bei sechs Prozent. Bisher wurden via Finnest 27 Transaktionen mit einem Durchschnittsvolumen von 750.000 Euro durchgeführt. Die Betriebe geben qualifizierte Nachrangdarlehen, was mit dem Risiko eines Totalausfalls des Kapitals verbunden ist.

Eines der prominentesten Unternehmen, das via Finnest Geld gesammelt hat, ist die Falkensteiner Hotelgruppe. Aktuell kann in das St. Pöltner Bio-Unternehmen Lemberona und die Hotelgruppe Sonnenhotels investiert werden. Die Anleger auf Finnest sind meist Akademiker mit einem Durchschnittsalter von 50 Jahren.

Kapitalmarktzugang für mittlere Betriebe

Die Idee zu Finnest kam Lindenlaub zu seiner aktiven Zeit als Banker. Bei der RBI war der 51-Jährige Leiter des Bereichs „Kreditmarkt & Anleihenemissionen“. Zugang zum Kapitalmarkt sei einigen wenigen großen Unternehmen vorbehalten gewesen. „Mein Wunsch war damals schon, das zu erweitern.“ 2013 schied der Ex-Banker aus der RBI aus und machte sich daran, seine Idee eines Kapitalmarktzugangs für mittelständische Unternehmen zu realisieren. Im Herbst 2015 erfolgte der Start. Lindenlaub führt Finnest mit IT-Spezialist Jörg Bartussek.

In der Zukunft soll Finnest organisch wachsen. „Wir wollen größere Transaktionen“, so Lindenlaub. Potenzial gebe es genug: „Wir gehen davon aus, dass Unternehmen in Zukunft viel investieren müssen – und die Banken auch in Zukunft nicht mehr Eigenkapital haben.“