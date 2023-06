Das Security Boostcamp geht in erweiterter Form in die zweite Runde

Mit der Digitalisierung gehen zwar viele Chancen für Unternehmen, aber auch neue Gefahren für sie einher. Um sich verstärkt mit ihnen auseinanderzusetzen, werden diverse Aus- und Weiterbildungsprogramme in diesem Bereich angeboten.

Eines davon ist das Security Boostcamp Niederösterreich, das vom Haus der Digitalisierung in Tulln, der Microsoft-Initiative „Mach heute Morgen möglich“, von ETC (Enterprise Training Center), der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) sowie der Industriellenvereinigung Niederösterreich (IV NÖ) ins Leben gerufen wurde. Mit dem Programm möchte man auf den zunehmenden Bedarf an Fachkräften im Bereich der Cybersicherheit reagieren.

Ab September werden drei Formate angeboten

Im vergangenen Jahr absolvierten über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von niederösterreichischen Unternehmen in zwei Kohorten das Security Boostcamp. Nun wird dieses fortgesetzt und erweitert. Ab September gibt es dann drei verschiedene Formate für unterschiedliche Zielgruppen in Niederösterreich.

Das sind zum einen kostenfreie Trainings, in denen die Grundsätze von Cybersicherheit vermittelt werden. Die zweite Variante ist eine Basisschulung für Unternehmen mit Microsoft-Fundamentals-Zertifizierung zum Einstieg in die Thematik. Und dann wird noch ein Kurs für Fortgeschrittene sowie Absolventinnen und Absolventen des letzten Jahres angeboten. Dieser schließt mit einer Microsoft-Associate-Zertifizierung ab.

Das Security Boostcamp richtet sich an niederösterreichische Betriebe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an der IT interessiert sind, eventuell Verantwortung in diesem Bereich tragen. Absolvierende erhalten neben einem Microsoft-Security-Fundamentals-Zertifikat auch das nach dem Dig-Comp 2.2 AT referenzierte fit4Internet-Dig-CERT. Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es hier.

„Cybersecurity ist kein Zukunftsthema“

„Unser vorrangiges Ziel besteht darin, Unternehmen und Bevölkerung für die Gefahren im Cyberraum zu sensibilisieren und sie dazu zu ermutigen, angemessene Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Aus diesem Grund setzt das Haus der Digitalisierung seinen Cybersicherheitsschwerpunkt weiter fort“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in einer Aussendung und nennt die „Cybersicherheit Roadshow“ und das Security Boostcamp Niederösterreich als Beispiele.

Auch Wolfgang Ecker, Präsident der WKNÖ, begrüßt die Fortführung des Security Boostcamps: „Die Digitalisierung zieht sich durch die gesamte Wirtschaft. Es geht nicht immer gleich um aufwendige Innovationen, sondern auch um erschwingliche oder leicht umsetzbare, kleine Schritte, wie etwa Buchungs- und Bestellsysteme. Selbstverständlich muss dabei für größtmögliche Sicherheit gesorgt sein.“

„Cybersecurity ist kein Zukunftsthema mehr, sondern bereits jetzt eine der zentralen Herausforderungen für Unternehmen. Die Bedrohung ist real und richtet jährlich Schäden in Millionenhöhe an. Umso wichtiger ist daher die forcierte Ausbildung von IT-Fachkräften“, unterstreicht Thomas Salzer, Präsident der IV NÖ.