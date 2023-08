Hypo NÖ fuhr 51 Millionen Euro Halbjahresgewinn ein

Vorstandssprecher Wolfgang Viehauser verwies in einer Aussendung am Donnerstag auf ein seit Jahren schwieriges Umfeld, in dem man trotzdem gut gewirtschaftet habe. So sei der Zinsüberschuss um fast 20 Millionen auf 86,6 Millionen Euro gestiegen.

Den Halbjahresgewinn bezeichnet die Bank als „besonders hoch“. Jener vor Steuern stieg von 25,5 Millionen Euro im ersten Semester 2022 auf nunmehr 66,5 Millionen Euro. Die Quote notleidender Kredite blieb mit 1,37 Prozent gering, lag vor einem Jahr mit 1,02 Prozent aber noch tiefer. Die weiter robuste Kernkapitalquote sank leicht von 20,52 auf 19,88 Prozent.

In Zeiten der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank waren Rückstellungen für Negativzinsen gebildet worden. „Auf Grund der mittlerweile erfolgten Zinswende und der bereits erfolgten Rückzahlung von Negativzinsen an unsere Kundinnen und Kunden, wurden die nunmehr nicht benötigten Rückstellungen aufgelöst“, schreibt die Bank in ihrer Aussendung.

„Der Periodenüberschuss wird nun für ein umsichtiges Wachstum in der Neukreditvergabe genutzt werden - beispielsweise zur Finanzierung von Wohnraum“, so Viehauser. „Andererseits werden wir schon heute Vorsorgen für Immobilienbewertungen bilden, falls sich der Markt weiter eintrübt - damit entsprechen wir auch den ständig wachsenden Anforderungen an europäische Banken.“