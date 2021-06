3,5 Prozent Wachstum für 2021 und 4,1 Prozent für 2022 - das prognostiziert das "Economica Institut" Niederösterreichs Wirtschaft. "In Niederösterreich wird wieder in die Hände gespuckt", fasst es Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger zusammen.

Obwohl das Land hohe Summen in der Covid-Pandemie ausgeben musste, kam es im Bundesvergleich relativ gut durch die Krise, so Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko. Die Baubranche brach in Niederösterreich etwa nur um 0,9 Prozent ein im Vorjahresvergleich, der bundesweite Schnitt lag bei minus 3,1 Prozent.

Trotzdem seien die enormen Investitionen ein Vorgriff auf die finanziellen Ressourcen zukünftiger Generationen und das gelte es jetzt auszugleichen. Mit einem Nulldefizit rechnet Schleritzko erst wieder zwischen 2025 bis 2030.

Einbruch im Tourismus nur gering

Wirtschaftsforscher Christian Helmenstein sieht Niederösterreich als "konjunkturellen Schnellstarter aus der Krise". Das hätte mehrere Gründe. Durch eine vorausschauende Arbeitspolitik sei das Land sofort wieder leistungsfähig gewesen.

Im Tourismus seien in NÖ die Beschäftigungszahlen nur um 0,7 Prozent zurückgegangen, im Österreich-Schnitt um 2,1. Generell sei die niederösterreichische Tourismuswirtschaft um 35, 7 Prozent eingebrochen, der Bundes-Schnitt liegt bei 91,1 Prozent und Tirol verzeichnete sogar ein Minus von 96,6 Prozent.

Nicht nur der Tourismus katapultiere Niederösterreichs Wirtschaft nach vorne. Durch den anziehenden Ölpreis erfährt auch die OMV, die schließlich in Niederösterreich angesiedelt ist, einen Aufschwung. Und auf Ebene der Verbraucher sorge die ausklingende Pandemie und die Impfkampagne des Landes dafür, dass das Geld wieder lockerer sitze, so Danninger.

Selbst die drohende Insolvenzwelle könne laut Wirtschaftsforscher den Aufschwung in Niederösterreich nicht stoppen.

Wachstum soll nachhaltig bleiben

Dieser Wirtschaftsaufschwung sei nicht bloß ein Strohfeuer, so Helmenstein vom Economica Institut. Niederösterreich würde viel tun, um das Wachstum beizubehalten. Dafür brauche es laut Danninger mehr Freiheiten für die Betriebe, deswegen seien die Öffnungsschritte wichtig und richtig.

Außerdem müsse Niederösterreich auf mehr Innovation und Produktivität setzen, was auch geschehe. Und der wichtigste Punkt: die Digitalisierung. Auch hier stecke das Land viel Geld und Aufwand hinein, beispielsweise durch das Haus der Digitalisierung. Auch der Fachkräftemangel könne mit Ausbildungen in diesem Sektor ausgeglichen werden.

Nachhaltig auf allen Ebenen

Und wie geht die ökonomische Nachhaltigkeit mit ökologischer Nachhaltigkeit einher? Auf Nachfrage verwies Landesrat Danninger auf die vielen Projekte des Landes, etwa für weniger Bodenversiegelung oder Leerstand. Auch der Flughafen tue sein Bestes um Umweltschäden auszugleichen.

Die OMV sei dagegen Bundessache, erklärt Helmenstein. Hier wäre es wünschenswert, in Antriebsmittel der Zukunft zu investieren: "Was gäbe es besseres als einen Hub in Niederösterreich, der Biofuels erforscht?" Beim Europaforum im Stift Göttweig in wenigen Tagen wird es auch ein Panel über synthetische Kraftstoffe geben, ergänzt Danninger.

Die Agrana in Tulln sei ein gutes Beispiel dafür, wie Innovation in sich verändernden Feldern funktionieren kann, meint Helmenstein. Außerdem: "Welches Bundesland wenn nicht Niederösterreich ist geeignet um die Energiewende mit Wasser- Wind- und Solarkraft herbeizuführen?"