In westeuropäischen Städten ist das mittlerweile üblich, in Berlin sind 100 Euro „Strafgebühr“ nicht ungewöhnlich. Österreich hinkt da laut Mario Pulker, Obmann der Sparte Gastronomie in der Wirtschaftskammer NÖ, noch etwas hinterher.

Generell stärkt die Wirtschaftskammer ihren Mitgliedern in Sachen Stornogebühren den Rücken.

Wie das in Niederösterreich gehandhabt wird, lest Ihr in den morgen erscheinenden Ausgaben der NÖN.