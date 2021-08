Die Paketflut und der seit Corona noch stärker boomende Onlinehandel mit Amazon und Zalando haben jetzt sogar Auswirkungen auf den heimischen Milchpreis. Weil der Kartonrohstoff knapp ist, steigen die Preise für die Verpackungen. Demnach wird in den nächsten Wochen auch eine Verteuerung des Milchpreises erwartet.

„Die Situation war noch nie so angespannt in meiner gesamten Berufslaufbahn“, betont Alfred Berger, Vorstand der NÖM AG. Die Milchverarbeiter müssen Preiserhöhungen der Kartonlieferanten von bis zu 25 Prozent hinnehmen. Die Verpackungshersteller haben leichtes Spiel, weil sie genügend Alternativen haben. Die gesteigerten Kosten wurden zum Teil bereits schlagend und werden über kurz oder lang an den Konsumenten weitergegeben.

Doch naturgemäß wehrt sich der Handel, mehr Geld für die Milch zu zahlen, weil der Lebensmittelmarkt stark umkämpft ist. Zwischen Spar, Rewe (Billa, Billa Plus, Penny, Adeg) und Hofer, die gemeinsam rund 90 Prozent des Marktes beherrschen, tobt ein ständiger Preiskampf. Keiner der Player will die Teuerung als Erster umsetzen. „Doch die Preiserhöhung muss noch im August passieren“, wie Berger betont.

NÖM-Vorstand schließt Bauern-Protest nicht aus

Denn auch die 2.500 Milchbauern in Niederösterreich haben mit erhöhten Erzeugerpreisen zu kämpfen, nachdem zum Beispiel der Treibstoff wieder entschieden teurer geworden ist. Und die Bauern können diese Kosten nur über den Rohstoff Milch abdecken. Aktuell erhalten die Landwirte für ein Kilogramm Milch cirka 38 Cent. Der Milchpreis im Handel liegt zwischen 99 Cent und 1,30 Euro.

Nun ist insgesamt mit einer Verteuerung der Milch (bzw. Milchprodukten wie Joghurt und Butter) von sechs bis sieben Prozent bzw. um bis zu 10 Cent im Handel zu rechnen. Sollte die Preiserhöhung noch auf sich warten lassen, kann Alfred Berger auch einen Streik der Milchbauern nicht ausschließen: „Deren Verständnis ist endenwollend. Ich kann diese Einstellung der Landwirte durchaus nachvollziehen.“

Großteil wäre bereit, mehr für Milch zu bezahlen

Der Absatz von Milch im Corona-Jahr ist beim Handel leicht gestiegen, die Gastro und der Großkundenbereich ( C&C ) ist jedoch weiterhin am Boden und dies kann das leichte Handelsplus leider nicht kompensieren. Einen verstärken Umstieg auf Glasflaschen, der ab 1. Jänner 2024 auf zehn Prozent des Absatzes verpflichtet vorgeschrieben ist, sieht Berger keine Alternative. Reinigung und Transport sind dabei viel aufwendiger und schwieriger. Eine zeitgemäßere Lösung ist die wiederverwendbare PET-Flasche bei NÖM, die immer stärker nachgefragt wird.

Obwohl ein Liter Milch grundsätzlich sehr wenig kostet, ist der Milchpreis stets ein sehr sensibles Thema. Laut einer Umfrage der NÖM, wären von 2.000 Personen 1.920 bereit, zehn Cent mehr für einen Liter zu bezahlen. Jedoch ist dies ein sehr schwieriger und langwieriger Prozess, weiß Berger. Ein Liter Milch ist auch Bestandteil jenes Warenkorbes, aus dem Wifo und Regierung die Inflation berechnen.