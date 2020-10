Am 1. Jänner 2021 tritt die Recyclings-Quote der EU in Form eines Beitrags in Höhe von 80 Cent pro Kilogramm nicht recycelter Kunststoffverpackungen in Kraft. Diese Plastik-Steuer könnte Österreich bis zu 180 Millionen Euro jährlich kosten, sollte die Sammelquote bei Kunststoffverpackungen von mindestens 90 Prozent nicht erreicht werden.

Umweltministerin Leonore Gewessler plant die Einführung einer verpflichtenden Mehrwegquote, eines Pfandsystems und einer Herstellerabgabe für die Erzeuger von Plastikverpackungen. Auf diese Weise will sie einerseits Plastikmüll reduzieren und andererseits hohe Strafzahlungen vermeiden.

Doch der Drei-Punkte-Plan stößt auf viel Gegenwind: Niederösterreicherin und Präsidentin des Verbands österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB), Gabriele Jüly, plädiert für die Vereinheitlichung des bestehenden Systems. Der Plan der Umweltministerin sei ein politischer Schnellschuss. Es brauche langfristige und nachhaltige Lösungen, die alle Kunststoffabfälle umfassen. Getränkeverpackungen würden nämlich nur sieben Prozent der gesamten Plastikabfälle ausmachen. Sowohl der VOEB, als auch der Handelsverband und der Wirtschaftsbund argumentieren, dass in acht von neun Bundesländern die Sammelquote von rund 80 bis 90 Prozent bereits erreicht wird.

Die VOEB-Präsidentin erklärt im Gespräch mit der NÖN, dass allein in Niederösterreich 77 Prozent aller PET-Flaschen gesammelt werden. Tirol, Vorarlberg und Burgenland hätten sogar eine Sammelquote von um die 95 Prozent. Nur die Bundeshauptstadt Wien wäre mit einer Quote von 34 Prozent ein Problemfall. Jüly betont, dass sich Österreich in Zeiten einer Wirtschaftskrise keine überteuerten Teillösungen erlauben kann.

"Die Zahlen sind offensichtlich falsch."

Präsident der ARGE Österreichischer Abfallwirtschaftsverbände und Abgeordneter zum NÖ-Landtag (ÖVP), Anton Kasser, entgegnet, dass diese Zahlen auf keiner fachlich geprüften Datengrundlage beruhen würden. Sie seien offensichtlich falsch. Es gebe weder Zahlen der verkauften PET-Getränkegebinde pro Bundesland noch Erhebungen bezüglich des Anteils an Kunststoffgetränkeverpackungen im Restmüll. Kasser erläutert im Gespräch mit der NÖN: „Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Es ist sehr unrealistisch, dass beispielsweise in Tirol von 100 in Verkehr gesetzten PET-Flaschen 96 Stück über die getrennte Sammlung zurückkommen.“ Er fordert transparente und faktenbasierte Argumente. Der Niederösterreicher bezeichnet den Vorschlag der Umweltministerin als „die volkswirtschaftlich günstigste Lösung, um die jährlichen Kosten für die Straßenreinigung und das Einsammeln von weggeworfenem Müll deutlich zu senken“.