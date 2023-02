NÖ-Industrie mahnt künftige Landesregierung zu konstruktiver Arbeit

Werbung

Die Gas-Preise auf europäischen Energiemärkten purzelten vor kurzem auf ein 18-Monatstief. Der Preisverfall kommt aber weder bei privaten noch gewerblichen Großverbrauchern wie der Industrie an. “Nach wie vor sind die Energiepreise drei bis vier Mal so hoch wie vor Corona”, sagt IVNÖ-Präsident Thomas Salzer im Zuge der Präsentation des IV-Konjunkturbarometers für das 4. Quartal 2022.

Speziell kleinere und mittlere Betriebe sind trotz Energiehilfen vom Bund, wie etwa den Energiekostenzuschuss 2, mit einer “toxischen Mixtur” aus hohen Kosten und Nachfrageeinbruch konfrontiert. “Das ist für viele Unternehmen existenzbedrohend und frisst die Liquiditätsreserven auf”, warnt Salzer.

Die hohen Energiekosten würden den Standort Niederösterreich besonders hart treffen, weil hierzulande etwa 50 Prozent der Wertschöpfung in energieintensiven Betrieben erwirtschaftet wird. Österreichweit sind es im Vergleich nur 30 Prozent. “Etwa die Hälfte des Umsatzes in der niederösterreichischen Industrie wird im Ausland erwirtschaftet, viele Produktionsbetriebe haben sogar Exportquoten von mehr als 90 Prozent”, so Salzer.

Getrübte Geschäftslage als Sorgenfeld der Industrie

Das IV-Konjunkturbarometer, das traditionell jedes Quartal ein Stimmungsbild unter Mitgliedsbetrieben erhebt, lasse zwar erste Anzeichen einer konjunkturellen Stabilisierung erkennen. Es zeige aber auch hart umkämpfte bis negative Auslandsaufträge, auch bei der Auslastung von Produktionskapazitäten, und generell einer getrübten Geschäfts- und Marktlage in den kommenden Monaten, heißt es von der IVNÖ.

Salzer appelliert daher an die künftige Landesregierung einen raschen, konstruktiven Schulterschluss mit Maßnahmen, um die Betriebe zu unterstützen, damit das “Wiedereinschwenken auf den Expansionspfad gelingt.”

"Keine Denkverbote": Fracking, Carbon Capture und Atomkraft

“Es darf kein Scheuklappen-Denken oder gar Denkverbote geben”, sagt Salzer und fordert etwa Technologie-Offenheit und die Nutzung der Ressourcen “vor unserer Haustür”. Die Rede ist etwa von Fracking im Weinviertel, Gasförderung in Molln (OÖ) und generell der Weiterentwicklung von Wasserstoff-Technologien bis hin zur “Carbon Capture und Storage”-Technologie im Betrieb von fossilen Kraftwerken. Bei der Methode wird CO2 gebunden, gespeichert und könnte damit in anderen Prozessen genutzt werden. Auch eine Debatte über alternative Energieformen wie Atomkraft sei notwendig, sagt Salzer.

Außerdem brauche es auf EU-Ebene eine strategische Energieplanung mit Diversifizierung der derzeitigen Energieversorgung. Für eine Autonomie bei der Gasversorgung brauche es etwa auch neue Pipeline-Projekte mit gasproduzierenden Ländern. “Gas wird sicherlich noch 20 bis 30 Jahre in der Industrie eine Rolle spielen”, stellt Salzer klar. Auch beim Ausbau der Erneuerbaren Energien geht es der NÖ-Industrie nicht schnell genug - trotz Erleichterungen bei UVP-Verfahren auf Bundesebene. “In dem Tempo schaffen wir niemals die Energiewende bis 2030.”

Notwendig sei auch eine Neudotierung des Wirtschaftsförderungs-Fonds, um krisenbelasteten Unternehmen in schweren Phasen zu helfen, und die Förderung von Innovationen, etwa im Kampf gegen den Klimawandel mit technologischen Lösungen und klimaeffizienten Produkten aus NÖ. “Die Industrie ist Teil der Lösung” und die “treibende Kraft des Green Deals”, versichert Salzer. Ganz zu schweigen von einer dringenden Mobilisierung von Arbeitskräften, um den Mangel an Arbeitskräften zu lindern.

"Keine Großkrise”, aber “hartes Jahr 2023”

Christian Helmenstein, Chefökonom Industriellenvereinigung NÖ. Foto: IVNÖ/Andi Bruckner

IV-Chefökonom Christian Helmenstein erwartet in dem aktuellen Stagnationsumfeld zwar “keine Großkrise” auf die Wirtschaft zurollen, spricht jedoch von “sehr herausfordernden Monaten” und einem “harten Jahr 2023”. “Die Ö-Industrie kann Krise, deshalb wird es heuer zu keiner Kernschmelze mehr kommen”, ist Helmenstein überzeugt.

Nach 52 Milliarden an Corona-Hilfen federt die öffentliche Hand nun mit 32 Milliarden Euro die Folgen der Ukraine-Krise, Energiekrise und Teuerung ab. Das sind etwa 7 Prozent des österreichischen BIP.

Investitionen in Roboter notwendig

Mit einer Entspannung sei erst ab der zweiten Jahreshälfte zu rechnen. Jetzt sei der Moment, die Investitionen der nächsten Jahre zu planen und zu gewährleisten, dass die benötigten Fachkräfte an Bord sind, wenn der Aufschwung einsetzt. Bis dahin sollten auch die Lieferketten ausreichend diversifiziert worden sein, empfiehlt der Volkswirt Richtung Unternehmen.

Um die Wettbewerbsfähigkeit durch Digitalisierung, insbesondere Automatisierung und Robotisierung, zu erhöhen und so den Standortnachteil bei den Energiekosten abzufedern, und die Energietransformation selbst zu stemmen, seien “enorme Investitionen” in Österreich notwendig. „Genau hier liegt auch die Chance für Niederösterreich als großes Flächenbundesland. Hier gibt es Platz für den Ausbau der Erneuerbaren”, so Helmenstein.