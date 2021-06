Das letzte Pressegespräch von Agrana-Generaldirektor Johann Marihart (70), der mit 1. Juni seinen Ruhestand antrat, behandelte ein besonders zukunftsorientiertes Thema: Mittels einer Klimastrategie, die in den letzten zwei Jahren erarbeitet wurde, will der „energieintensive Veredler von agrarischen Rohstoffen“ (Zitat Marihart) einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und bis zum Jahr 2040 in der Produktion CO2-Neutralität erreichen. Bis 2050 sollen dann auch die in den vorgelagerten Wertschöpfungsketten entstehenden Emissionen – sprich, jene der landwirtschaftlichen Zulieferer – neutralisiert werden.

Johann Marihart Erich Marschik

Das ist in mehreren Etappen und auf mehreren Ebenen geplant. Mit einem Investitionsvolumen von 10 Millionen Euro jährlich sollen bis zum Jahr 2025 929.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Das geschieht mit einem Umstieg auf Strom aus erneuerbaren Energiequellen sowie dem Ausstieg aus dem Energieträger Kohle bei Zuckerfabriken in Tschechien und der Slowakei. Insgesamt 450 kleinere und größere Projekte an den heimischen und den internationalen Standorten, wie die stärkere energetische Nutzung von Rohstoffresten oder neuer innovativer Technologien, sollen ebenfalls dazu beitragen, das Ziel zu erreichen.

Bis 2030 sollen dann Reduktionsmaßnahmen mit den Partnern entwickelt werden, um bis 2050 über die gesamte Lieferkette CO2-neutrale Produkte anbieten zu können. Das dies noch schwieriger ist, sei klar.

Marihart forderte daher, dass es „die Landwirtschaft schaffen muss, auf Treibstoff aus nachwachsenden Rohstoffen umzusteigen.“ Agrana selbst will sich das Ziel der CO2-Neutralität bis 2040 rund 400 Millionen Euro kosten lassen. Um mit der Klimastrategie profitabel zu bleiben, müsste im EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS) der Preis pro Tonne CO2 auf über 100 Euro liegen (aktuell werden etwas über 50 Euro verlang). Jede Investition in Energieeffizienz ist eine Win-Win-Situation. „Sie reduzieren nicht nur die Energiekosten, sondern auch die Zertifikatskosten“, erklärt Agrana Technik-Vorstand Norbert Harringer.