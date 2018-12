La dotta – die Gelehrte. Das ist einer der Beinamen, den die norditalienische Stadt Bologna trägt. Und das nicht ohne Grund: Bologna ist die fortschrittlichste Stadt Italiens.

Die 4,5 Millionen Einwohner zählende Region Emilia Romagna, zu der Bologna gehört, ist die drittreichste Region des „Stiefels“ und bekannt für seine hohe Universitätsdichte. Dieses Wissen um Wirtschaft und Forschung der Emilia Romagna will sich auch Niederösterreich zunutze machen. In der Vorwoche besuchte daher eine Wirtschaftsdelegation um VP-Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav die Region.

Der Besuch war aber keineswegs das erste Abtasten der beiden Regionen. Mit der Emilia Romagna ist Niederösterreich bereits länger in Kontakt, nämlich über das EU-Projekt INKREASE, das dem Know-how-Austausch von sieben europäischen Regionen dient. Und auch zwischen der Donau-Universität Krems und der Universität Modena besteht seit mehreren Jahren eine intensive Zusammenarbeit. Lehrende und Studierende werden regelmäßig zwischen den beiden Universitäten ausgetauscht.

Auch die bereits bestehende Zusammenarbeit zwischen dem Technopol Krems und dem Technopol Mirandola wurde erstmals in eine offizielle Form gebracht: Während des Besuchs wurde ein Memorandum of Understanding, also eine Willenserklärung zur weiteren, intensiveren Zusammenarbeit unterzeichnet. Die beiden Technopole haben ähnliche Schwerpunktthemen, etwa im Bereich der Biomedizin.

Auch für das aktuell in Planung befindliche Haus der Digitalisierung in Niederösterreich, das in drei Schritten – einem Netzwerk, einem virtuellen Haus und einem tatsächlichen Haus – entstehen soll, wurden Ideen und Kontakte geknüpft.

In das internationale Netzwerk rund um das Haus der Digitalisierung soll etwa ASTER aufgenommen werden, die Wirtschaftsagentur von Emilia Romagna, also das Pendant zur Wirtschaftsagentur Niederösterreichs, ecoplus. „Wir wollen aber noch weitere Anknüpfungspunkte zwischen den Regionen nutzen. Etwa im Bereich der Cyber Security, einem Forschungsschwerpunkt, den auch die FH Krems hat“, erklärt ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki.

Außerdem hat Niederösterreich die Idee eines Festivals der Digitalisierung aus Bologna mitgenommen. Mit diesem werden die Aspekte der Digitalisierung der breiten Bevölkerung näher gebracht. „Wir hatten ja das System der Digitalisierungstour, bei der wir mit einem Bus getourt sind“, sagt Bohuslav dazu – und will über eine Verbindung dieser Ideen für Niederösterreich nachdenken. Sie will jedenfalls im September 2019 das nächste Festival in Bologna besuchen.