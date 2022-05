Niederösterreich hospitierte in Stanford und Silicon Valley

Werbung

Am Montag ist die Delegation rund um Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wieder nach Niederösterreich heimgekehrt.

„Wir können stolz darauf sein, was in Wissenschaft und Forschung in Niederösterreich entstanden ist. Und wir haben feststellen können, dass wir im Vergleich mit den Staaten, die wir besucht haben, bei den Themen Nachhaltigkeit und erneuerbare Energie schon sehr weit sind. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass wir auch weiterhin in Wissenschaft und Forschung investieren müssen und dass es wichtig ist, dieses Wissen in die Wirtschaft zu transferieren“, resümiert Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nach der einwöchigen Delegationsreise in den USA.

„Silicon Valley wäre ohne Stanford nicht möglich“

An der Universität Stanford traf die NÖ-Delegation Professor Friedrich Prinz. Der Gmünder ist Leiter des Nanoscale Prototyping Laboratory in Stanford. In seinem Vortrag gab er Einblicke in die Zukunft der Energiespeicherung und Energiekonvertierung, aber auch in die Geschichte und Entwicklung der weltberühmten Universität. Dutzende Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger haben hier studiert, zudem hat die Universität mit ihren aktuell 16.000 Studentinnen und Studenten zahlreiche Gründer von bekannten Unternehmen wie Google oder Tesla hervorgebracht: „Silicon Valley wäre ohne Stanford nicht möglich, der Erfolg von Stanford wäre ohne Silicon Valley nicht möglich“, betonte Prinz.

NÖ-Modell „Leistbares Wohnen“ für Kalifornien interessant

Beim Arbeitsgespräch von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und den Landesräten Jochen Danninger und Martin Eichtinger mit der Vizegouverneurin von Kalifornien, Eli Kounalaki, ging es um Themen wie Innovation, Nachhaltigkeit und vor allem auch Wohnbau. In Kalifornien gibt es rund 160.000 Obdachlose, sogenannte „homeless people“. Der Medianpreis für ein Haus beträgt rund 800.000 Dollar, weshalb das leistbare Wohnen hier ein großes Thema ist. Beim Arbeitsgespräch wurde ein Besuch einer Delegation aus Kalifornien in NÖ fixiert, um sich vor Ort über den geförderten Wohnbau zu informieren. Dieser soll bereits im Sommer stattfinden.

In einer Stellungnahme zeigte sich die stellvertretende Gouverneurin beeindruckt von der „außergewöhnlichen Arbeit“, die in Niederösterreich zu Themen wie Innovation oder auch Wohnen geleistet werde.

Bei „Plug and Play“ im Silicon Valley: Landesrat Martin Eichtinger, Flughafen-Aufsichtsrätin Susanne Höllinger, Amir Amidi von „Plug and Play“, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landesrat Jochen Danninger und Johannes Rott („Plug and Play“, Director German Partnerhip). Foto: NLK Pfeiffer

Wie man Start-ups mit traditionellen Unternehmen vernetzt, wurde der niederösterreichischen Delegation beim Besuch der Firma „Plug and Play“ demonstriert. Das Unternehmen hat sein Hauptquartier im Silicon Valley, agiert aber weltweit – auch seit 2020 mit einem Standort am Flughafen Wien, der vor allem als Hub für die Reise- und Tourismus-Start-ups in Zentral- und Osteuropa dient.

Durch das globale Netzwerk, in dem sich „global players“ wie Shell oder DHL befinden, kann „Plug and Play“ diese Firmen mit den Start-ups verbinden. Mittlerweile ist das Unternehmen einer der weltgrößten Start-up-Accelerators und Investor mit über 30.000 Start-ups. U. a. entstanden daraus zahlreiche so genannte „Unicorns“ – also besonders erfolgreiche Start-ups – wie z. B. Dropbox.

Autonom fahrende LKW sind in den USA schon unterwegs

Bei „Kodiak Robotics“ konnte die NÖ-Delegation in die Welt der autonomen Trucks eintauchen. Kodiak ist ein Start-up, das autonome elektronische Trucks für den Fernverkehr entwickelt. Die beiden Österreicher Andreas Wendel, Chief Technology Officer, sowie Michael Wiesinger, Head of Commercialization, arbeiten in dem aufstrebenden Unternehmen, dass mit 500 Millionen US-Dollar bewertet wird. In einer Zeit, in der es an LKW-Fahrern mangelt, setzt „Kodiak“ auf autonom fahrende Trucks.

Jetzt noch mit einem Sicherheitsfahrer unterwegs, können die Fahrzeuge des Unternehmens Strecken wie etwa zwischen Houston und Dallas (rund 215 Meilen) ohne Intervention eines Fahrers zurücklegen, wie die beiden Vertreter von „Kodiak“ berichteten: „Menschliche Fahrer sind zeitmäßig limitiert, unsere Trucks können 24/7 unterwegs sein. Wir fokussieren uns dabei vor allem auf die langen Strecken.“