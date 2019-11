Die NÖ Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav besuchte in der Vorwoche mit einer Delegation aus Vertretern der heimischen Forschungsszene einen der größten Start-up-Hotspots Europas: die deutsche Hauptstadt Berlin. Die Delegation traf dort etwa Otmar D. Wiestler, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, der größten deutschen Forschungsorganisation. Bohuslav und Wiestler besprachen Herangehensweisen, wie NÖ-Start-ups mit Start-ups aus der Helmholtz-Gemeinschaft in Verbindung kommen können.

"Berlin bietet ein Umfeld, in dem sich Start-Ups gut entwickeln können. In diesem wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Ökosystem spielen Spinoffs, die aus Forschungsprojekten hervorgegangen sind eine besondere Rolle. Sie brauchen aber ein maßgeschneidertes Unterstützungs- und Begleitprogramm, um ihr gesamtes Potenzial zur Entfaltung bringen zu können. In Niederösterreich bieten wir das mit dem accent, dem Hightech Inkubator und der Finanzierungsgesellschaft tecnet equity. Im Rahmen unserer Studienreisen sehen wir uns an, wo wir in diesem Bereich noch besser werden können und wo es für Niederösterreich Kooperationsmöglichkeiten gibt“, erklärt Bohuslav.