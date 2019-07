Gemeinsame Sache gemacht hat Niederösterreich in der Vorwoche erstmals mit der Bundeshauptstadt Wien – zumindest, was Reisen zur Stärkung der Wirtschaftsleistung in der Region angeht. Für die beiden Bundesländer ging es in das deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen um die Hauptstadt Düsseldorf.

Nicht ohne Grund wurde diese Reise gemeinsam organisiert: Die Wirtschaftsleistung von Wien und NÖ macht fast 35 Prozent des österreichischen Bruttoinlandsprodukts aus. Darum sind die Länder mit einer Wirtschaftsdelegation ausgezogen, um deutschen Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen den Unternehmensstandort Osten Österreich, der „Smart Region“, schmackhaft zu machen. Und um sich Anregungen in Sachen Digitalisierung zu holen.

"Wollen Leads für unsere Standorte generieren"

Was etwa der neue Internetstandard 5G alles ermöglicht, bekam die Wirtschaftsdelegation bei Vodafone unter Beweis gestellt. Mit seiner Hilfe können beispielsweise mehrere Bagger zentral von einem Baggerführer mittels Joystick gesteuert werden. „Dabei geht es nicht darum, Personal einzusparen, sondern um dem Facharbeitermangel entgegenzutreten“ – und trotz fehlender Facharbeiter die eingehenden Aufträge annehmen zu können, meint Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav (VP). NÖ überlege jetzt etwa, ein Pilotprojekt in Sachen digitaler Schautafeln in Tourismusregionen zu starten. Diese zeigen je nach Positionierung, welche Sehenswürdigkeiten von einer Aussichtsplattform aus zu sehen sind.

Bohuslav hat noch mehr Ideen aus Düsseldorf mit heim genommen: Der führende Digitalspezialist der Stadt Düsseldorf wird sich mit den Experten in Wien und NÖ vernetzen. Apropos Netzwerk: „Wir wollen in Nordrhein-Westfalen ein Kontaktnetzwerk aufbauen, um Leads für unsere Standorte zu generieren“, so Helmut Mier nicki, Geschäftsführer der

NÖ Wirtschaftsagentur ecoplus.

Das nächste Treffen zwischen NÖ und Düsseldorf steht im März 2020 ins Haus. Bohuslav hat den Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel, mit dem es bereits jetzt ein Treffen gab, und eine Wirtschaftsdelegation nach NÖ eingeladen.