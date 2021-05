Was haben ein Waldviertler Holzbauer, ein hiesiges Säge- und Hobelwerk und eine Mostviertler Molkerei gemeinsam? Sie finden trotz Rekordarbeitslosigkeit in der Pandemie keine Arbeitskräfte. Nicht nur Techniker sind Mangelware, sondern auch Mitarbeiter für weniger qualifizierte Arbeiten.

„Beim AMS gibt es diese Menschen auf der Liste, aber sie sind trotzdem nicht verfügbar“, sagt einer der Unternehmer. „Wenn Mitarbeiter nach drei Wochen nicht mehr erscheinen und unauffindbar sind, dann verstehe ich das in Zeiten von Arbeitslosigkeit gar nicht“, sagt ein anderer.

„Soziale Hängematte“: Zu attraktive Leistungen

Als Ursache identifizieren diese Unternehmer die „soziale Hängematte des Staates“: Durch zu attraktive Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld und Notstandshilfe mit Zuverdienstmöglichkeit komme es zu einer „schiefen Einstellung“ zur Arbeit generell. Im Klartext: Erwerbstätiges Arbeiten wird unattraktiv.

Rückenwind bekommen diese Betriebe jetzt durch die Forderungen des ÖVP-nahen Wirtschaftsbunds. Dieser plädiert für eine stufenweise Kürzung des Arbeitslosengeldes („degressives Arbeitslosengeld“), sodass Langzeitarbeitlose am Ende der Bezugsdauer nur noch 40 Prozent des letzten Nettoeinkommens erhalten. Auch die Zumutbarkeitskriterien will der Wirtschaftsbund verschärfen: Langzeitarbeitslose sollen künftig Stellen im ganzen Land annehmen müssen. Derzeit geschieht das freiwillig. Zusätzlich soll auch der Zuverdienst während der Jobsuche verboten werden. Erwerbslose können aktuell geringfügig angestellt bis zu 475 Euro pro Monat dazuverdienen.

Walter Fahrnberger Kürzung ist kein Mittel LEITARTIKEL

„Wenn wir eine Situation haben, wo viele Menschen arbeitslos gemeldet sind und gleichzeitig die Firmen händeringend nach Mitarbeitern suchen und keine finden, muss hier etwas getan werden“, sagt Wirtschaftsbund-NÖ Direktor Harald Servus. Es gehe nicht darum, jemandem etwas wegzunehmen oder unsolidarisch mit unverschuldet arbeitslos gewordenen Menschen zu sein. Vielmehr wolle der Wirtschaftsbund Systemmissbrauch verhindern und viele Menschen wieder in Beschäftigung bringen. „Es muss sich für die Menschen auszahlen, von der Arbeitslosigkeit wieder in eine Beschäftigung zu gehen“, sagt Servus. Gleichzeitig wolle man gegen Schwarzarbeit generell und während Arbeitslosigkeit vorgehen.

Empört auf die Wirtschaftsbund-Forderungen reagierten Grüne, FPÖ, SPÖ und Gewerkschaft. „Wir befinden uns in der größten Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise der Zweiten Republik. Auf eine offene Stelle kommen derzeit sechs Arbeitssuchende. Wenn es nach der ÖVP geht, sollen hunderttausende ArbeitnehmerInnen, die diese Krise nicht verschuldet haben, nun noch weiter in die Ecke gedrängt werden. Das schafft keinen einzigen Arbeitsplatz. Es zeigt auch, was die ÖVP von den in der Krise betroffenen Menschen in Wirklichkeit hält“, kritisiert ÖGB-NÖ Vorsitzender Markus Wieser.

ÖGB: Arbeitslosengeld auf 70 Prozent erhöhen

Langzeitarbeitslose würden trotz hunderter Bewerbungen oft nicht einmal die Chance auf ein Vorstellungsgespräch haben. Der ÖGB fordert als Stütze eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes von 55 auf 70 Prozent des letzten Einkommens, ein Qualifizierungs-Paket und eine Offensive für mehr Arbeitsplätze.

Zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit sind eine intensive Beratung und konsequente Vermittlung am wirkungsvollsten, sagt AMS NÖ-Chef Sven Hergovich. Dafür brauche es aber eine solide Personalausstattung für das AMS. Bei Sozialmissbrauch handle man „sehr konsequent“ und setze auf Kooperation mit den Unternehmen, die über diese Fälle informieren. Werden zumutbare Jobangebote verweigert oder vereitelt, wird das Arbeitslosengeld bzw. die Notstandshilfe gestrichen.

„Unsere Erfahrung ist allerdings, dass die Mehrheit der Jobsuchenden nichts sehnsüchtiger wünscht, als wieder Arbeit zu haben“, sagt Hergovich. Knapp 34.300 Jobsuchende haben heuer in NÖ eine Stelle gefunden. Rund 53.800 Menschen sind aber noch arbeitslos, davon ein Drittel länger als 12 Monate.