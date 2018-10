Johannes Schedlbauer wird neuer Direktor der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ). Der 46-jährige Jurist folgt Anfang nächsten Jahres Franz Wiedersich nach, der diese Funktion seit 1.1.2001 bekleidet. Nach annähernd 40 Dienstjahren wird Direktor Wiedersich in den Ruhestand treten. Schedlbauer ist heute auf Vorschlag von Präsidentin Sonja Zwazl im Präsidium der WKNÖ zum Kammerdirektor bestellt worden.

Johannes Schedlbauer folgt Franz Wiedersich | Daniela Matejschek

Johannes Schedlbauer begann seine Laufbahn 1998 in der WKNÖ, wo er seither in mehreren Funktionen tätig gewesen ist: Zu Beginn war er Sozial- und Finanzpolitischer Referent in der Bezirksstelle Hollabrunn, danach Leiter des Gründerservice und Geschäftsführer der Jungen Wirtschaft Niederösterreich. Von 2003 bis 2009 leitete Johannes Schedlbauer das Büro der Präsidentin, anschließend wurde er zum Geschäftsführer der Sparte Industrie bestellt, wo er bis dato tätig ist.

In einer ersten Erklärung bedankte sich der designierte Direktor für das Vertrauen des Präsidiums: „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe, der ich mich mit aller Kraft im Interesse der niederösterreichischen Wirtschaft widmen werde.“ WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl freut sich über die Entscheidung, „weil ich die Stärken von Mag. Schedlbauer in seiner Zeit als mein Büroleiter aus nächster Nähe kennenlernen konnte und weiß, dass er für höchste Professionalität und Kompetenz steht“.