Die besten Apps Niederösterreichs wurden gekürt

„Unsere Wirtschaft braucht dringend gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neber einer fachlich fundierten Ausbildung wünschen sich die UnternehmerInnen, dass diese auch über digitale Kompetenzen, wie zum Beispiel Programmier-Fähigkeiten, verfügen. Der Lehrlingshackathon zeigt, dass unsere angehenden Jungfachkräfte auch über dieses Know-how verfügen“, sagt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker im Rahmen der Prämierung der besten Apps Niederösterreichs am Dienstag im VAZ in St. Pölten. Ecker zeigte sich von den Leistungen beim diesjährigen Lehrlingshackathon begeistert.

In drei Kategorien - „Rookies“, „Professionals“ und „Experts“ - versuchten sich Lehrlinge zwischen 15 und 30 Jahren beim regionalen Hackathon im Programmieren. Sie entwickelten einen App-Prototypen und bereiteten einen zweiminütigen Film für die Jury vor.

Die Sieger des NÖ-Lehrlingshackathon

Kategorie „Rookie“: Check4U (Tyco Electronics Austria GmbH)

„Unser Ziel war es, den Ausbildungspass zu digitalisieren und so das Prozedere etwas smarter zu gestalten“, betonen Laila Gruber, Lehrling der Anlagen- und Betriebselektrotechnik im 1. Lehrjahr, und Prozesstechnikern Alina Österreicher, 3. Lehrjahr. Mit ihrer App Check4U holten sie den Sieg in der Kategorie „Rookie.“ „Mit Check4U kann man nach Auswahl seines Lehrberufs verschiedene Dinge bequem am Handy eintragen, etwa Grundlagen, absolvierte Kurse und Abteilungen und hat auch die Möglichkeit für Notizen“, erklärt das Duo und ergänzt: „Wir sind stolz, dass wir das geschafft haben, ohne über Programmierkenntnisse zu verfügen.“

Kategorie „Professionals“: ÖEBB (ÖBB)

„Oft gehen Maschinen kaputt und es fehlen die entsprechenden Bauteile für eine Reparatur“, wissen die beiden Elektroanlagenbetriebstechniker Maximilian Tragl und Thomas Mayer. Hier setzt ihre App ÖEBB (Österreichische Eisenbahner Bauteil-Börse) an. Die Idee basiert auf dem klassischen Gebrauchtwarenhandel, „mit dem Unterschied, dass in der App kaputte Geräte angeboten werden, aus denen Bauteile für Reparaturen verwendet werden. Das hilft der Umwelt, dem Börserl und bringt Mitarbeiter und verschiedene Werkstätten zusammen“, sagt Tragl.

Kategorie „Experts“: Regionfood (ZKW Group GmbH)

„Das Problem der Lebensmittelverschwendung lag uns schon vor dem Wettbewerb sehr am Herzen. Wir haben den Hackathon als Chance genutzt, eine geeignete App zu entwickeln, die hier entgegenwirkt“, sagt Paul Löb. Mit Regionfood geben Löb und sein Kollege, Kunststofftechniker Daniel Enner, Supermärkten, Landwirten und anderen Anbietern die Möglichkeit, Lebensmittel, die ohnehin entsorgt werden würden, für geringere Kosten oder gratis zur Abholung anzubieten. „Wir wollen die App auf jeden Fall weiter ausbauen, weil kein Lebensmittel, das noch zum Verzehr geeignet ist, weggeworfen werden sollte. Und man kann damit bedürftigen Menschen helfen“, sagen die zwei Nachwuchscoder.

Links

www.lehrlingshackathon.at