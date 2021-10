Die familienfreundlichsten Betriebe im Land stehen fest

„Wir freuen uns, dass wir abermals engagierte niederösterreichische Betriebe auszeichnen dürfen, die familienfreundliche Maßnahmen implementiert haben und dadurch zu besonders attraktiven Arbeitgebern im Familienland Niederösterreich zählen“, sagen Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Wirtschaftskammer Niederösterreich-Präsident Wolfgang Ecker Anfang Juli luden sie alle niederösterreichischen Betriebe ein, am NÖ Landeswettbewerb "Familienfreundlicher Betrieb 2021" teilzunehmen.

Am Mittwoch tagte eine Fachjury und bewertete die 48 eingegangenen Bewerbungen nach den Kriterien Beschäftigungsformen, Arbeitszeitmodelle, Karenz und Wiedereinstieg, Weiterbildungsmöglichkeiten, familienfreundliche Maßnahmen, Informationspolitik und Unternehmenskultur. Nun stehen die nominierten Betriebe - je drei in fünf Kategorien - fest.

Best-Practices in Vereinbarkeit von Familie und Beruf

All zwei Jahre wird der Wettbewerb von der NÖ Familienland GmbH in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Niederösterreich veranstaltet und zeichnet Betriebe aus, die besonders familienfreundliche Maßnahmen für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer setzen. „Mit dem Wettbewerb Familienfreundlicher Betrieb möchten wir einerseits jene Unternehmen vor den Vorhang holen, die ihren Beschäftigten durch verschiedenste Maßnahmen ermöglichen, Familie und Beruf gut unter einen Hut zu bekommen sowie andererseits durch Vorstellen dieser Best Practice-Beispiele anderen Unternehmen aufzeigen, was oft mit einfachen Mitteln umgesetzt werden kann, um arbeitende Eltern und Erziehungsberechtigte oder pflegende Angehörige bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen“, sagt Landesrätin Teschl-Hofmeister.

„Wir haben in Niederösterreich traditionell ein sehr gutes Verhältnis zwischen den Unternehmerinnen und Unternehmern und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wenn eine Mutter oder ein Vater das Familienleben gut mit dem Job vereinbaren kann, hat er oder sie den Kopf frei und kann sich besser auf die Arbeit konzentrieren. Davon haben im Endeffekt beide etwas – der Chef und die Chefin genauso wie der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin. Deshalb holen wir gerne jene Unternehmen vor den Vorhang, die auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf setzen", sagt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

Die Prämierung der Siegerbetriebe findet am 13. Dezember in St. Pölten statt.

Die Nominierten pro Kategorie in alphabetischer Reihenfolge:

Kleinbetriebe:

Bikepirat GmbH

IT-Management & Coaching GmbH

PNC GmbH

Mittelbetriebe:

!Biku GmbH & CoKG

ESA ELEKTRO AUTOMATION GmbH

Windkraft Simonsfeld AG

Großbetriebe:

EVN AG

Hofer KG

SONNENTOR Kräuterhandelsgesellschaft mbH

Non Profit-Organisationen:

acib GmbH

Caritas Diözese St. Pölten

Verein Jugend und Kultur, Wr. Neustadt

Öffentlich rechtliche Unternehmen:

ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH

PVA Rehazentrum Hochegg

Universitätsklinikum St. Pölten

Alle Nominierten und weitere Infos finden Sie unter www.noe-familienland.at.