Die Zukunft wird eine digitale sein, das ist wohl fix. Aber: Welche Chancen bietet die Digitalisierung für die Nachhaltigkeit? Und welche Gefahren?

Zu diesem Thema kamen beim CSR-Tag (CSR steht für corporate social responsibility, Anm.) von respACT, der Unternehmensplattform für nachhaltiges Wirtschaften, in St. Pölten rund 300 Gäste zusammen. Bei interaktiven Arbeitsgruppen in sogenannten Sessions gab es ebenso interessante Gesprächsansätze für die Teilnehmer am CSR-Tag wie bei der Podiumsdiskussion mit unter anderen Vivian Frick vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung Berlin und René Schmidpeter von der Cologne Business School.

Auch in der Keynote vom Schweizer Managementcoach Nicole Brandes drehte sich alles um die Möglichkeiten der Zukunft.

„Es gibt vieles zu tun. Wir müssen es anpacken. Und das beginnt an einem Ort – bei sich selbst. Dazu möchte ich Sie ermutigen“, so Brandes. „Wenn Sie eine einzigartige Person sind, dann gibt es immer einen Platz für Sie!“