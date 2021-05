„Stillstand ist Rückstand. Wer nicht mitgeht, wird im Wettbewerb nicht bestehen können“, stellt Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, mit Blick auf die Digitalisierung klar. Dass heimische Betriebe in diesem Bereich bereits auf einem guten Weg sind, zeigt die jüngste Umfrage des Landes Niederösterreich und der Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer. So haben im Vorjahr über 60 Prozent der befragten Betriebe die Corona-Krise genützt, um Pilotprojekte in der Digitalisierung zu realisieren. Die Hälfte aller Unternehmen arbeitete auch eine Digitalisierungsstrategie aus.

Pandemie als Digitalisierungsturbo

„Wir wollen diesen Digitalisierungsschwung als Turbo nutzen, um aus der Krise heraus zu starten“, betont Wirtschafts- und Digitalisierungslandesrat Jochen Danninger (ÖVP). Daher unterstützt das Land Niederösterreich Unternehmen mit dem 20 Millionen Euro schweren Programm „Digi4Wirtschaft“. Dadurch würden Investitionen in der Höhe von 56 Millionen Euro bei Betrieben ausgelöst werden, erklärt Danninger. Zusätzlich begleiteten im Vorjahr die Technologie- und Innovationspartner des Landes und der Wirtschaftskammer rund 1.000 Unternehmen, wobei die Hälfte davon Digitalisierungsprojekte verfolgte.

Ohne Digitalisierung hätte es in der Corona-Krise keine Lockdowns, sondern regelrechte Game Over gegeben, führt IV-NÖ-Präsident Thomas Salzer vor. „Spätestens seit Corona sollte jedem klar sein: wer nicht digitalisiert, verliert“, meint Salzer. Auch er sieht positive Effekte durch die Krise. So sei beispielsweise der digitale Akt in der Verwaltung bei Genehmigungsverfahren in der Industrie besonders wichtig gewesen. Nichtsdestotrotz sieht Salzer Verbesserungspotential im Digital Government. Dadurch sollen zum Beispiel Anträge für Unternehmen leichter digital gestellt werden können. Aber auch von Bürgern müsse die Benutzung des digitalen Angebots wie der Handysignatur mehr eingefordert werden. Dadurch würden digitale Kompetenzen in der Bevölkerung steigen.

Massenarbeitslosigkeit durch Digitalisierung?

„Alle Räder stehen still, wenn dein starkes Arm es will“, heißt es in einem alten deutschen Arbeiterlied. Im Informationszeitalter steht nicht mehr der starke Arm, sondern der kluge Kopf im Mittelpunkt. Denn für erfolgreiche Digitalisierung benötigen Unternehmen qualifiziertes Personal und Fachkräfte. Laut Umfrage sehen über 80 Prozent der Betriebe Weiterbildungsbedarf im digitalen Grundverständnis.

Wirtschaftskammerpräsident Ecker unterstreicht dabei das Bildungsangebots des WIFI. Dieses bietet rund 1.000 Kurse am Bereich der Digitalisierung an. Zudem erfreut sich das E-Learning-Programm des WIFI großer Beliebtheit. Durch den Fokus auf Aus- und Weiterbildung befürchtet Ecker keine Massenarbeitslosigkeit, sondern vielmehr eine veränderte Arbeitswelt. Qualifikation und Weiterbildung sind auch für Landesrat Danninger die Top-Themen. Das virtuelle Haus der Digitalisierung biete hier bereits jetzt Unterstützungsmöglichkeiten.

Nur 38 Studenten und 13 Studentinnen von 1.000 Studierenden absolvieren sogenannte MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik). Hier ortet IV-Präsident Salzer Handlungsbedarf. Denn künftig brauche es mehr Data Scientists, Programmierer oder Entwickler. Dabei begrüßt Salzer die Ausbildungsschienen für Netzwerkspezialisten und IT-Sicherheit an der FH St. Pölten.

Ruckelnde Bilder bei Videokonferenzen im Home-Office sollen in Zukunft der Vergangenheit angehören. Mit dem weiteren Ausbau der Breitbandinfrastruktur sollen vor allem ländliche Regionen schnelles Internet und somit Digitalisierungschancen erhalten. Denn eines steht für Landesrat Danninger fest: „Home-Office ist gekommen um zu bleiben.“