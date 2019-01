„Mit dem ‚Virtuellen Haus der Digitalisierung‘ wollen wir vier wichtige Themen forcieren und so vor allem auch die heimische Wirtschaft dabei unterstützen, die Chancen des digitalen Wandels für sich zu nutzen. Es geht darum, die Technologie zu begreifen, Kompetenz zu erlangen, Netzwerke zu nutzen und schlussendlich Ideen umzusetzen und zu vermarkten“, sagt Wirtschafts- und Technologielandesrätin Petra Bohuslav. Wirklich sinnvoll sei das Netzwerk dann, wenn alle wichtigen Institutionen Niederösterreichs ebenso an Bord sind. So sei etwa die Wirtschaftskammer NÖ ein wichtiger Unterstützer, erklärt Bohuslav.

Netzwerk mit mehreren Stockwerken Wissen

Erstes Interesse an dem Haus ist schon da. Es gibt bereits 220 registrierte User und 115 registrierte Unternehmen. Im ersten Stockwerk werden Begriffe aus dem Bereich der Digitalisierung erklärt, im zweiten Stock können Unternehmen ihr Geschäftsmodell vorstellen. Im dritten Stock befindet sich der Eventbereich. Im vierten Stock sind die Digiskills, also die digitalen Kompetenzen, die einen interessieren kann man dort nachlesen.

Der fünfte Stock bietet Einblicke in die Qualifizierungsangebote, also welche Bildungsmöglichkeiten es in dem Bereich der Digitalisierung gibt. Im Obergeschoss dürfen User das Digilab besuchen. In der Datenbank werden verschiedene innovative Forschungsprojekte vorgestellt.

Zuerst virtuell, dann physisch

Mit jedem Mal, wo sich ein Nutzer einloggt, würde die Homepage außerdem lernen, welche Interessen der Nutzer hat.

Umgesetzt wird das „Haus der Digitalisierung“ durch die ecoplus, die Wirtschaftsagentur des Landes. Bis 2022 soll es in Tulln das „Haus der Digitalisierung“ auch im physischen Zustand geben.