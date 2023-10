Workshop-Reihe soll Betriebe in Sachen Digitalisierung unterstützen

Im Juni starteten die „Digitalks“ mit einem Auftakt im Haus der Digitalisierung in Tulln. Ziel der einzelnen Termine ist es, das Potenzial der Digitalisierung in Unternehmensprozessen sowie Abläufen aufzuzeigen, heißt es in einer Aussendung. „Die Digitalisierung bietet der Wirtschaft viele Möglichkeiten, um besser, effizienter und wettbewerbsfähiger zu werden“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Das Angebot wurde vom Land NÖ, der Wirtschaftskammer Niederösterreich und der landeseigenen Wirtschaftsagentur Ecoplus ins Leben gerufen.

Die Workshops richten sich vor allem an kleinere und mittlere Unternehmen. Über 400 Betriebe aus Niederösterreich hätten sich so im Rahmen der „Digitalks“ bereits zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in Unternehmen informiert. Expertinnen und Experten auf diesem Gebiet erklärten, wie Tools wie ChatGPT und Google Analytics 4 effizient in den Arbeitsalltag integriert werden können.

Im November stehen „Digitalks“ zum Thema „Digitale Prozesse“ auf dem Programm. Im Rahmen der drei Termine wird die Kundenzufriedenheit im Vordergrund stehen:

7. November, 8:00 bis 15:00 Uhr: Auftakt-Workshop „Digitalisierung mit Kundenorientierung als Schlüssel zum Erfolg“ im Haus der Digitalisierung in Tulln.

15. November, 17:30 bis 20:00 Uhr: Infoveranstaltung „ChatGPT und KI-Anwendungen in den Arbeitsalltag integrieren“ in Mistelbach.

5. Dezember, 9:00 bis 15:00 Uhr: Workshop „Digitalisierung mit Kundenorientierung als Schlüssel zum Erfolg“ in Zwettl.

Interessierte Betriebe können sich unter www.tip-noe.at/termine für die Veranstaltungen anmelden.