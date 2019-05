Mehrere Tage Regen. Endlich, sagen vor allem die Bauern in Niederösterreich nach der vergangenen Woche. Die hat das lang ersehnte Nass gebracht, um die Böden zu befeuchten und Reserven dort aufzubauen. „Für die erste Wachstumsphase wird das reichen“, bestätigt Landwirtschaftskammer NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager Ende der Vorwoche gegenüber der NÖN.

Dennoch: Der Klimawandel sei ein Problem, für das nachhaltige Lösungen auf den Tisch müssen – auch in Hinblick auf die Bewässerung. „Die Extremwetterereignisse nehmen zu, und wir müssen davon ausgehen, dass es immer wieder lang anhaltende Dürreperioden gibt“, betont Schmuckenschlager. Eine mögliche Lösung, die im Vorjahr öffentlich wurde, könnte die Feldbewässerung mittels Donauwasser in den Trockenregionen sein. Schmuckenschlagers Vorgänger Hermann Schultes hatte noch eine entsprechende Studie dazu in Auftrag gegeben.

Dabei habe es sich um eine „Rohstudie“ gehandelt, die 2018 auch abgeschlossen wurde, so Schmuckenschlager. Jetzt ginge es an die Detailplanung hinsichtlich Kosten, Trassenführung und Dimension. Konkret geht es um die Bewässerung des Weinviertels sowie des südlichen Wiener Beckens. Neu in diesen Überlegungen: In den betroffenen Regionen könnten auch Reservoirs, also Wasserspeicher, geschaffen werden, die permanent mit Wasser gespeist werden – ähnlich den Speicherteichs für Schneekanonen.

Eines ist für Schmuckenschlager jedenfalls fix: „Das wird eine Menge Geld kosten.“ Wie viel, das wagt er aktuell noch nicht zu schätzen. Konkrete Ergebnisse stellt er allerdings für Herbst in Aussicht. Im Vorjahr sprach die Kammer von Kosten in Höhe von einer Milliarde Euro allein für die Donaubewässerung.

Eine Möglichkeit, die durch Dürre verursachten Schäden für die Bauern nicht existenzbedrohend werden zu lassen, ist auch eine entsprechende Versicherung. Salzburgs Agrar-Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) etwa hat in der Vorwoche den Bauern geraten, eine solche Versicherung abzuschließen. Johannes Schmuckenschlager ist mit einer pauschalen Empfehlung einer Dürre-Versicherung vorsichtig. Jeder Bauer müsse sich individuell durchrechnen, ob das für seinen Betrieb Sinn mache – immerhin handle es sich um hohe Prämien.

Das Thema Dürre und Bewässerung war auch eines der Hauptthemen der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer NÖ, die in der Vorwoche in St. Pölten stattfand. Weitere Themen: die Schweinepest, der Borkenkäfer, und: der Rübenrüsselkäfer.

Unmut über Agrana-SMS an Rübenbauern

In Zusammenhang mit dieser Rübenplage stieß sich Schmuckenschlager bei der Versammlung an einer SMS des Verarbeiters Agrana, das vor zwei Wochen an die Rübenbauern gesendet wurde: Pro gesammeltem Kübel mit Rübenrüsselkäfern gebe es zehn Euro, die von der Agrana an die Bauern bezahlt würden, so der Inhalt der SMS. Schmuckenschlager bezeichnete dieses vor den versammelten Delegierten als „zynisch“ und als „Provokation“ und forderte eine Entschuldigung und Richtigstellung vom Agrana-Konzern.

Ein Sprecher der Agrana dazu auf NÖN-Anfrage: „Das Einsammeln der Rüsselkäfer in Kübeln mit angebrachtem Pheromon als Lockmittel“ sei eine Maßnahme im Kampf gegen den Rüsselkäfer. „Diese Aktion ist freiwillig und wird von Agrana mit zehn Euro pro Kilo eingefangene Käfer ab 29. Mai prämiert.“ So solle das Vermehrungspotenzial der Rüsselkäfer bestmöglich reduziert werden.