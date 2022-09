"Teilzeit-Republik": Bietet Vollbeschäftigung zu wenig Anreize?

Werbung

Herr Schellhorn, Sie sind kein Anhänger der Übergewinnsteuer, aber muss die öffentliche Hand Energiekonzerne, die in Schieflage geraten sind,mit Milliardendarlehen retten?

Franz Schellhorn: Wenn ein großer Versorger mit 2 Millionen Kunden insolventgefährdet wäre, müsste die öffentliche Hand auf jeden Fall einschreiten. Wenn ein Unternehmen systemrelevant ist, muss es die öffentliche Hand retten. Das kann über eine Beteiligung passieren, in Form von Partizipationskapital zu guter Verzinsung oder mit einer Teilprivatisierung, damit dieses Unternehmen möglicherweise beim nächsten Mal transparenter vorgeht.

Energiekonzerne verbuchen in der Krise Milliardengewinne. Soll der Staat etwas davon „abschöpfen“?

Michaela Hinterholzer: Als Unternehmerin habe ich nie geglaubt, dass ich mich jemals als Landtagsabgeordnete für eine höhere Gewinnbesteuerung einsetze. Ich habe ein Leben lang Überschüsse in das Unternehmen reinvestiert. Wenn aber Gewinne rein aus Spekulation entstehen und dadurch wirtschaftliche Kreisläufe so negativ beeinflusst werden, muss man darüber nachdenken.

Schellhorn: Das Problem ist nur, dass man das nicht feststellen kann. Wir kommen dann in eine moralische Debatte, welcher Gewinn überhöht ist und welcher nicht. Da macht man ein Fass auf, das man nicht mehr zukriegt. Ich bin hier vorsichtig. Ein klassischer Fall für eine Übergewinnsteuer wäre dann auch der Impfstoffhersteller Biontech gewesen: Biontech war mit dem Impfstoff ein eindeutiger Krisengewinner mit horrenden Gewinnen. Gott sei Dank gibt es dieses Unternehmen. Im Energiebereich wäre dieses Problem ja ganz einfach zu lösen: Die Unternehmen stehen im öffentlichen Eigentum. Als Mehrheitseigentümer fordere ich eine höhere Sonderdividende und hole mir so das Geld ab, ohne das Vertrauen in den Gesetzgeber und den Aktienmarkt zu zerstören.

Bund und Land NÖ schnüren Milliarden-Pakete an Anti-Teuerungsmaßnahmen für die Bevölkerung. Ist das treffsicher? Wer soll das letztendlich bezahlen?

Schellhorn: Sie sind auf jeden Fall nicht treffsicher und bezahlen werden das die Kinder, die heute die Schulbank drücken bzw. noch gar nicht geboren sind.

Franz Schellhorn Foto: Hilfswerk NÖ/Schmied

Egal ob Bäcker, Weinbauer oder Papierkonzern: Alle stöhnen unter den Energiekosten. Einige warnen schon vor Konkurswellen. Was ist jetzt wichtig?

Schellhorn: Wir müssen auf europäischer Ebene die Entkopplung von Strom und Gas bei der Preisbildung hinkriegen und jede mögliche Reserve im Land prüfen. Dazu gehören für mich auch die Gasvorkommen im Weinviertel. Auch zinslose Kredite oder Förderungen zum Umstieg auf andere Energiequellen sind sinnvoll. Kurzarbeit sowieso. Was sicher nicht geht, ist, dass jeder seine Strom- oder Gasrechnung dem Staat schickt und wir bezahlen uns dann gegenseitig die Rechnung. Das wird die Finanzkraft des Landes übersteigen.

Hinterholzer: Als Bürgermeisterin einer 2.000-Einwohner-Gemeinde und Wirtschaftsvertreterin in der Region kriege ich täglich Anrufe von kleinen Kaufleuten, Bäckern und Wirten, die sagen: „Ich kann das nicht zahlen. Diese Erhöhungen machen just das aus, wovon ich ein ganzes Jahr gelebt habe.“ Da habe ich schon Angst, dass uns Strukturen wegbrechen, Geschäfte geschlossen werden und uns Orte wegsterben, wenn wir denen nicht helfen.

Wie soll man ihnen helfen?

Hinterholzer: Ich hoffe immer noch, dass wir auf europäischer Ebene die Entkoppelung des Gaspreises schaffen, sodass wir wieder reelle Stromkosten haben.

Ob in der Pflege, Industrie oder im Tourismus: Es fehlen überall Fach- und Hilfskräfte. Sind Vier-Tage-Woche, Arbeitszeitverkürzung, Betriebskindergarten oder andere Benefits geeignete Mittel, um offene Stellen im Land zu besetzen?

Hinterholzer: Die Tendenz geht Richtung weniger Arbeiten, weil wir uns in der Pandemie daran gewöhnt haben. Und wir haben gelernt, mit der Summe auszukommen. Nach Corona sind viele nicht mehr in die Vollzeit zurückgekehrt. Steuerlich bietet eine Vollbeschäftigung im Vergleich zu einem 20/30-Stunden-Job zu wenig Anreize.

Schellhorn: Wir entwickeln uns immer mehr in eine Teilzeit-Republik. Der Staat gibt derzeit große Anreize weniger zu arbeiten anstatt mehr. Egal ob bei Energie oder in der Arbeitskräftefrage: Wir stärken immer die Nachfrage, haben aber eigentlich ein Angebotsproblem. Überall, wo ein Mangel herrscht, müssen wir alle unsere Reserven ausschöpfen. Der halbe Steuersatz in den ersten fünf Jahren nach Pensionierung wäre ein Anreiz länger bzw. weiter zu arbeiten.