Es werde zu keinen Einschränkungen für Pendlerinnen und Pendler kommen, denn es seien ausreichend Züge vorhanden, um den Kapazitätsbedarf zu decken, so die ÖBB am Dienstag zur APA. Denn man habe die - nun gekippte - Ausschreibung sehr früh vorgenommen.

Bei einer auf 400 Mio. Euro taxierten Bestellung von Doppelstockzügen des schweizerischen Anbieters Stadler Rail für den Einsatz in Niederösterreich und Wien hat das Bundesverwaltungsgericht (BvWG) die Zuschlagserteilung an Stadler Rail am 10. September für nichtig erklärt. Demnach hatte Stadler sein Angebot mit digitaler Signatur abgezeichnet, allerdings nicht mit der richtigen. Denn die schweizerische Version der elektronischen Unterschrift werde in der EU nicht anerkannt, hieß es in einem "Standard"-Bericht.

Erkannt habe diesen Mangel jedoch nicht Alstom Transport Austria, wie die vom französischen Bahntechnikkonzern Alstom übernommene Bombardier Transportation Austria seit der Übernahme heißt. Alstom hatte im August gegen die Vergabe des Millionenauftrags an Stadler Einspruch beim BvWG erhoben. Der Richter am BvWG habe den Mangel festgestellt.

"Wer seinen ganzen Fokus nur auf billige Tickets legt, verliert den Blick auf das Wesentliche. In diesem Fall auf eine korrekte und professionelle Beschaffung von Zügen", kritisierte der niederösterreichische Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). Gleichzeitig drängte er auf eine rasche Zusicherung von ÖBB und Verkehrsministerium, "dass vereinbarte Angebotsausweitungen nicht in Gefahr sind".

Die ÖBB weisen diese Kritik zurück. Man arbeite bereits auf Hochtouren an der Lösung: Im konkreten Fall sei zwischen einer Revision gegen das vorliegende Urteil oder einer Neuausschreibung der Rahmenvereinbarung abzuwägen. Diese Entscheidung werde in den nächsten Wochen fallen, der schnellere Weg werde beschritten. Zu Einschränkungen im Bahnangebot werde es nicht kommen. Nichtsdestotrotz planen die ÖBB weiterhin Kapazitätserweiterungen in der Ostregion für Pendlerinnen und Pendler in den nächsten Jahren. "Die Doppelstock-Garnituren werden kommen", heißt es in einer Stellungnahme gegenüber der APA.