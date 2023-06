Kika/Leiner: Das sind die Reaktionen aus Niederösterreich

Der Kahlschlag bei kika/Leiner - die NÖN berichtete - kostet hunderten niederösterreichischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Job und stellt ihre Familien vor harte Herausforderungen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), AMS NÖ, NÖ-Wirtschaftsagentur Ecoplus und auch der St. Pöltner Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) zeigen sich bestürzt über die Kündigungswelle und versprechen, den gekündigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestmöglich unter die Arme zu greifen. Auch der Zentralbetriebsrat von kika/Leiner äußert auf NÖN-Nachfrage seine Mitsorge.

„Der Betriebsrat ist sehr betroffen über die 23 Filialschließungen, aber wir garantieren unseren betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie sich um ihre arbeitsrechtlichen Ansprüche keine Sorgen machen müssen. Für alle weiteren Fragen, verweisen wir auf die extra-eingerichtete Pressestelle des Unternehmens“, sagt Zentralbetriebsrat Karl Kocnik. Als „extra-eingerichtete Pressestelle“ fungiert Michael Slamanig vom Unternehmensberater Pantarhei Corporate Advisors, die die Restrukturierung von kika/Leiner begleiten.

„Keulenschlag für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“

Die Gewerkschaft für Angestellte (GPA) empfiehlt den Betroffenen, nicht voreilig Lösungen des Dienstverhältnisses zu unterscheiben. „Wir tun alles, um die Betroffenen in dieser schwierigen Situation zu unterstützen. Wir appellieren an alle Betroffenen, nicht vorschnell Lösungen des Dienstverhältnisses zu unterscheiben, sondern sich mit ihrer Gewerkschaft GPA in Verbindung zu setzen. Unsere Kolleginnen und Kollegen stehen für Beratungen zur Verfügung damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich durch diese schlimme Zeit kommen“, so GPA-Geschäftsführer Michael Pieber.

Weiters zeigt sich Pieber vor allem schockiert, er könne die Sorgen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachvollziehen. „Das ist wie ein Keulenschlag für die vielen fleißigen und freundlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter welche schon so viele Sparprogramme und Einsparungen mitgemacht haben und nun trotzdem den Gang aufs AMS antreten müssen. Sollte trotz aller Einsparungen jetzt nächste Woche, wie kolportiert wurde, auch noch die Insolvenz folgen, werden wir umgehend wieder alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Filialen persönlich über die Auswirkungen informieren und ihnen bis zur Auszahlung ihrer Ansprüche zur Seite stehen“, vesichert Pieber.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hofft auf baldige Klarheit und faire Kommunikation. Foto: Erich Marschik, ERICH_MARSCHIK

Mikl-Leitner versichert in einem kurzen Statement die Unterstützung des Landes: „Es ist ein drastischer Schritt des Unternehmens, der auch vier Standorte in Niederösterreich betrifft. Leider sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Leidtragenden, weshalb ich mir vom neuen Management eine faire, sozialpartnerschaftliche Abwicklung und Klarheit in der Kommunikation erwarte. Seitens des Landes unterstützen wir, wo dies möglich ist.“

Wichtig, Klarheit zu schaffen

St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler ist betroffen und erstaunt über die Schnelligkeit des Verkaufs. Foto: Wolfgang Mayer

Auch in der Landeshauptstadt St. Pölten gibt es eine kika/Leiner Filiale, bei der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Kündigungen betroffen sind. Die Filiale bleibt allerdings vorerst erhalten. St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler zeigt sich in einem Statement vor allem sehr betroffen: „Die beiden Firmen gehören zu St. Pölten. Kika/Leiner sowie die Stadt sind eng miteinander verbunden und pflegen seit Jahrzehnten eine gute Zusammenarbeit. Ich bin gleichermaßen betroffen wie erstaunt über den Zeitpunkt und die Schnelligkeit, in der dieser Verkauf nun über die Bühne ging und plötzlich auch eine Restrukturierung und Sanierung im Raum steht, wie bereits Medienberichten entnommen werden kann. Ich hoffe, dass die neuen Besitzer den Wert des Unternehmens und der Marke erkennen“, sagt Stadler.

Weiters wendet er sich an die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: „Wichtig ist es, nun rasch Klarheit zu schaffen – einerseits für die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, andererseits in Richtung der Konsumentinnen und Konsumenten, damit diese nicht verunsichert sind und auch weiterhin dem Traditionsunternehmen das Vertrauen schenken. Besonders relevant ist, eine gute Lösung im Sinne der hunderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen – insbesondere betreffend der Unternehmenszentrale im Süden der Landeshauptstadt – zu finden. Wir sind jederzeit für Gespräche bereit und hoffen auf eine gute Lösung.“

Guter Ruf von kika/Leiner Mitarbeitern macht zuversichtlich auf baldige Wiederbeschäftigung

Sandra Kern, stellvertretende Geschäftsführerin des AMS NÖ, verspricht zusammen mit ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki, den Betroffenen so schnell wie möglich zu helfen. Foto: NÖN, Nadja Straubinger

Durch die Menge an Kündigungen wenden sich nun viele der ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an das AMS Niederösterreich. Die stellvertretende Geschäftsführerin des AMS NÖ, Sandra Kern, und Helmut Miernicki, Geschäftsführer der niederösterreichischen Wirtschaftsagentur ecoplus, versichern, den Betroffenen so gut wie möglich zu helfen.

„Kika/Leiner zählt zu den größtem Arbeitgebern des Landes. Dieser Job-Abbau ist daher ein schwerer Schlag für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich. Wichtig ist jetzt, rasch den Betroffenen zu helfen. Wir stehen seitens AMS und ecoplus den Betroffenen und dem Unternehmen jederzeit für Gespräche zur Verfügung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von kika/Leiner haben einen ausgezeichneten Ruf. Aufgrund des aktuellen Arbeitskräftemangels sind wir aber auch zuversichtlich, dass viele von ihnen rasch eine neue Beschäftigung finden werden. Wir werden sie dabei bestmöglich unterstützen“, betonen Kern und Miernicki.