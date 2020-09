Koenig & Bauer weitet Sparprogramm aus .

Der deutsche Druckmaschinen-Hersteller Koenig & Bauer will noch stärker auf die Kostenbremse steigen. Das laufende Effizienzprogramm sei weiterentwickelt und ausgeweitet worden, teilte das Unternehmen am Montagabend in Würzburg mit.