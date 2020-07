Politisch liegt der Dunkelsteinerwald in den Bezirken St. Pölten, Krems und Melk. Geologisch betrachtet im Waldviertel. Und damit in jenem Gebiet, in dem der Borkenkäfer gnadenlos wütet. „Wir haben etwas mehr Mischwald. Dadurch ist der Schaden nicht ganz so sichtbar wie im oberen Waldviertel“, erklärt Felix Montecuccoli, der hier knapp tausend Hektar Wald bewirtschaftet.

Gemeinsam mit ihm machte sich die NÖN auf die Suche nach dem Borkenkäfer. Für Montecuccoli und seine Mitarbeiter ein ganz normaler Arbeitstag: „Durch den Wald gehen ist unsere wichtigste Arbeit. Wir schauen allerdings nicht auf die Schwammerl, sondern auf die Spuren des Borkenkäfers.“ Denn: Gelingt es, den Käferbefall eines Baumes rechtzeitig zu entdecken, kann der Schaden eingegrenzt und ein kompletter Kahlschlag verhindert werden. Die ersten Anzeichen sind grüne Nadelhaufen unter dem Baum und Bohrmehl an der Rinde. Verpasst man das Frühstadium, müssen ganze Waldstücke gefällt werden.

„Hätten wir nicht auch eine Landwirtschaft, müssten wir die Waldpflege aufgeben.“ Felix Montecuccoli

Geld verdient Montecuccoli mit seinem Wald seit Jahren nicht mehr. Im Gegenteil: Ein durchschnittlicher Borkenkäfer-Baum erzielt einen Verkaufspreis von zwei, drei Euro, die Aufarbeitung kostet 20 bis 30 Euro. Die Hilfspakete von Bund und Land helfen, können den Einnahmenentfall aber nicht kompensieren. Für Montecuccoli, dessen Familie seit dem 17. Jahrhundert im Besitz des Gutes ist, eine ungewohnte Situation: „Es ist mir wirklich unangenehm, als Bittsteller dazustehen. Aber es geht einfach nicht anders. Hätten wir nicht auch eine Landwirtschaft, müssten wir die Waldpflege aufgeben.“ So wie Montecuccoli geht es tausenden Waldbesitzern.

2,5 Millionen Festmeter Schadholz verursachte der Borkenkäfer im Vorjahr – gut 60 Prozent der in Österreich verarbeiteten Holzmenge. Eine Fläche halb so groß wie Wien fiel ihm bislang zum Opfer. Als Präsident der Land- und Forstbetriebe Österreichs setzt Montecuccoli bei der Suche nach Lösungen besonders auf die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen. Das Hauptproblem ist der Klimawandel – und die damit verbundene Trockenheit.

Sie schwächt die Bäume und macht sie anfällig für Schädlinge. Die vergangenen regnerischen Tage ändern an der Situation nichts Grundlegendes, meint Montecuccoli: „Man merkt es nur daran, dass der Wald endlich wieder frisch grün ist.“ Der Effekt ist nach ein paar heißen Tagen aber wieder verpufft. Eine, allerdings aufwendige, Lösung: Die Schaffung kleinerer Becken, damit das Wasser im Wald gehalten werden kann.

Alexander Haider Felix Montecuccoli in seinem Wald: „Wir treffen nach bestem Wissen und Gewissen die Entscheidungen für unsere Enkel und Ur-Enkel. So wie das mein Großvater und Ur-Großvater getan haben.“

Die Antworten bei der Wiederaufforstung sind komplexer. Denn: Bäume im Dunkelsteiner Wald müssen Trockenheit und Hitze aushalten, aber auch Frost. Damit fallen Bäume aus südlichen Regionen aus. Montecuccoli versucht es mit Kiefern, Lärchen, Eichen, Kastanien, Ahorn und Douglasien. Die Fichte werde es auch in Zukunft im Dunkelsteiner Wald geben – „aber nur mehr in untergeordneter Rolle.“

Der Wald wird dann wieder so, wie er einmal war – ein Mischwald. Ob der die nächsten 100 Jahre tatsächlich überleben wird, weiß niemand. Montecuccoli: „Wir treffen heute nach bestem Wissen und Gewissen die Entscheidungen für unsere Enkel und Ur-Enkel. So wie das mein Großvater und Ur-Großvater getan haben.“ Die pflanzten ab 1880 den Baum, der für das damalige Klima ideal war – die Fichte. Dass sich das Klima so radikal und rasch wandeln würde, war unvorstellbar. So wie es für Montecuccoli unvorstellbar war, dass seine Mitte der 1990er-Jahren gepflanzten Eschen dank des Eschentriebsterbens heute ebenso keine Zukunft haben wie die Fichten-Bestände in tieferen Lagen.