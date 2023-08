NÖ-Landsleute wechselten am häufigsten ihren Strom- und Gaslieferanten

Nicht überrascht zeigt sich die Energieregulierungsbehörde E-Control über die mehr als 180.000 Strom- und Gaskundinnen und -kunden, die bundesweit in der ersten Jahreshälfte 2023 ihre Lieferanten gewechselt hat. Die Wechselraten betrugen im ersten Halbjahr 2,1 Prozent bei Strom und 3,9 Prozent bei Gas.

„Auf der einen Seite sehen wir, dass die höchsten Wechselzahlen im ersten Halbjahr in Niederösterreich verzeichnet wurden, was mit den Ankündigungen von Vertragskündigungen vieler Kundinnen und Kunden zusammen hängen dürfte. Und auf der anderen Seite gibt es einfach wieder gute Angebote, die einen Lieferantenwechsel sehr attraktiv machen. Und die Konsumentinnen und Konsumenten achten natürlich nach wie vor darauf, Geld zu sparen“, erklärt E-Control Vorstand Wolfgang Urbantschitsch in einer Aussendung.

Am häufigsten wechselten ihren Stromlieferanten im ersten Halbjahr im Verhältnis zur Kundenanzahl die Niederösterreicher mit 5,5 Prozent (47.518 Kundinnen) bei Strom und bei Gas mit 7,6 Prozent (21.522 Kundinnen). An zweiter Stelle liegt Wien bei Strom bzw. Oberösterreich bei Gas. In der Bundeshauptstadt wechselten 36.495 Kundinnen und Kunden (2,3 Prozent) ihren Stromlieferanten, in Oberösterreich 5.627 (4,2 Prozent) ihren Gaslieferanten.

Strom- und Gas-Kundinnen und Kunden in Westösterreich haben im ersten Halbjahr am seltensten den Lieferanten gewechselt. „Schlusslicht bei Strom war Vorarlberg mit einer Wechselrate von 0,4 Prozent und bei Gas Tirol mit je 1,0 Prozent“, so Urbantschitsch.

Es wurde viel Strom und Gas eingespart

Seit Monaten wird beim Strom- und Gasverbrauch gespart. Im ersten Halbjahr 2023 wurde ein Verbrauchsrückgang von 7 Prozent bei Strom und von 14,5 Prozent bei Gas im Vergleichszeitraum gemessen. „Auch wenn diese Zahlen durchaus erfreulich sind, können wir uns darauf nicht ausruhen. Energie einzusparen und effizient zu nutzen bleibt auch in den kommenden Monaten das Gebot der Stunde“, sagt E-Control Vorstand Alfons Haber.

Energetisch gesehen war der Sommer bisher durchaus herausfordernd. „Sehr heiße Phasen werden von heftigen Unwettern und niedrigen Temperaturen abgelöst. Mit einem Anbieterwechsel können Energiekunden zwar Kosten sparen, aber wenn man weniger Strom verbraucht, leistet man neben den positiven Auswirkungen auf das Geldbörsel auch einen Beitrag zum Klimaschutz. „Im Büro und den eigenen vier Wänden kann man etwa mit einfacher Beschattung und richtigem Lüften den notwendigen Einsatz von Klimageräten minimieren“, so Haber. Er appelliert beim Energieverbrauch den Hausverstand einzuschalten und damit ohne Komfortverlust Geld zu sparen und Klima zu schützen.

Vertragspartner wechseln mit Photovoltaik-Einspeisung

Vermehrt ging bei den Beratungskanälen der E-Control zuletzt auch wieder die Frage ein, ob und wie man den Lieferanten wechseln kann, wenn man auch PV-Überschussstrom einspeist und von seinem Lieferanten eine Vergütung erhält. Häufig fragen sich Haushalte hier z.B., ob es möglich ist, sich einerseits einen günstigen Anbieter für den Strombezug auszuwählen und andererseits den Abnehmer, der am meisten für den PV-Strom bezahlt.

„Auch wenn es hier keine Regularien gibt, die das untersagen würden, ist es in der Praxis so, dass die Lieferanten Haushalten den PV-Strom nur dann abnehmen und vergüten, wenn sie auch Lieferant dieses Haushaltes sind“, erklärt Haber. Kunden können sich ihren Lieferanten auf dem freien Markt aussuchen und auch Lieferanten können selbst bestimmen, von wem sie Strom kaufen. Daher ist gegen diese Praxis nichts einzuwenden. Allerdings kommt als Abnehmer von PV-Strom auch die österreichische Abwicklungsstelle für Erneuerbaren Strom, die OeMAG, in Frage“, erklärte er. Diese müsse jedes Quartal den von der E-Control ermittelten „Aktuellen Marktpreis“ bezahlen, so der E-Control Vorstand.

