Das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) bringt Milliarden an öffentlichen Geldern für die Klima-Energiewende: In NÖ sollen bis 2030 rund 380 Windräder für zwei Milliarden Euro errichtet werden. Die Branche rechnet mit 6.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen in der Errichtungsphase und 500 permanenten Öko-Jobs vor allem zur Wartung und Servicierung der neuen Anlagen.

