Ecoplus: Der "Wirtschaftsdiener" des Landes feiert

"Die Politik braucht die Wirtschaft, und die Wirtschaft braucht die Politik", resümierte der Laxenburger Bürgermeister Daniel Berl am Donnerstagabend im Schlosstheater Laxenburg vor geladenen Gästen aus Landespolitik, Wirtschaft und Medien. In Niederösterreich fungiert seit 60 Jahren als Brücke zwischen Politik und Wirtschaft der gefeierte Jubilar: Die landeseigene Wirtschaftsagentur Ecoplus. Als "Wirtschaftsdiener" und Rund-um-Dienstleister bietet die Ecoplus niederösterreichischen Wirtschaftstreibenden von professionellen Standort-Services, Technologie-Coaching bis hin zur Regionalförderung an und betreibt 16 Wirtschafts- und 4 Technologieparks in Niederösterreich.

Jeder 66. Euro wird in Ecoplus-Parks erwirtschaftet

Dass das breite Service-Portfolio der Ecoplus in den vergangenen 60 Jahren gefruchtet hat, spiegelt sich auch in einigen Zahlen wider: Jeder 66. Euro, der im Bundesland erwirtschaftet wird, ist einem der vier Technopol-Standorte der Ecoplus in Krems, Wieselburg, Wiener Neustadt oder Tulln zuzuschreiben. Über 2.623 Betriebsansiedlungen bzw. Erweiterungen wurden seit 1987 durch die Ecoplus begleitet. So konnten rund 52.900 Arbeitsplätze gesichert bzw. neu geschaffen werden. Weitere 26.000 Jobs entstanden in über 3.700 Regionalförderprojekten. "Letztendlich sind alle Niederösterreicher und Gemeinden unsere Kunden. Diesen Ansatz wollen wir auch so leben", sagt Ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki. Er führt seit rund 20 Jahren die Geschicke des Wirtschaftsdienstleisters des Landes NÖ.

Funktion als NÖ-Wirtschaftsbotschafter

Eine Laudatio auf die Leistungen und Wirksamkeit der landeseigenen Wirtschaftsagentur in den vergangenen sechs Jahrzehnten hielten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger. "Es ist sensationell, was die Ecoplus für unser Land und Wirtschaft leistet", sagt Mikl-Leitner. "Ihr vermittelt, dass Niederösterreich ein wirtschaftsfreundliches Umfeld bietet und Unternehmen herzlich willkommen sind", lobte Danninger die Ecoplus-Mannschaft als "Wirtschaftsbotschafter" Niederösterreichs.

Als jüngste Errungenschaft zeigte Mikl-Leitner auf die erfolgreiche Ansiedlung von Boehringer Ingelheim in Bruck a. d. Leitha. Das internationale Pharmaunternehmen will bis 2026 eine biopharmazeutische Produktionsanlage als "Green Factory" für 1,2 Milliarden Euro errichten. Das soll 800 neue Arbeitsplätze in die Region bringen. "Alle Genehmigungen dafür waren in nur 5 Monaten da. Die Ecoplus ist eine Erfolgsstory", sagt die Landeshauptfrau. Mikl-Leitner bedankte sich herzlich bei Helmut Miernicki und Landesrat Jochen Danninger für ihre Arbeit.

Multiple Krise erfordert auch 2023 Wirtschaftshilfen

Die Teuerung, Energiekrise und der Ukraine-Krieg mit allen Implikationen seien derzeit eine große Herausforderung für alle Betriebe, sagt Danninger. Umso wichtiger seien daher die 1,3 Milliarden Euro Wirtschaftshilfen vom Bund, die jetzt rasch in den Unternehmen ankommen müssen. "Wir werden uns das genau anschauen und prüfen, dass diese Hilfen in allen Betrieben auch ankommen." Für den Landesrat reiche die besiegelten Wirtschaftshilfen wie Energiekostenzuschuss jedoch nicht aus. "Wir brauchen auch für 2023 einen Schutzschirm für unsere Betriebe. Nur so können sie ihre Wettbewerbsfähigkeit auch international erhalten", sagt Danninger.

Kombi Nachhaltigkeit und Digitalisierung als Chance

Als Mega-Trends der Zukunft sieht der Wirtschaftslandesrat die Bereiche Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Auf diesen zwei Säulen wolle Danninger in seiner Vision Niederösterreich zur führenden "Smart Green Region" in Europa ausbauen. Auf dem Weg dorthin werde es für Unternehmen auch weiterhin Digitalisierungs-Stützen wie das Förderprogramm Digi4Wirtschaft-Förderung geben, verspricht er. Dazu kommen 232,5 "Glasfaser-Millionen" für den flächendeckenden Breitbandausbau in 262 Gemeinden. Die hat sich das Land NÖ vom Bund aus primär Geldern des EU-Wiederaufbaufonds in der ersten Fördertranche der 2. Breitbandmilliarde abgeholt. "Der Wert einer intakten Umwelt nimmt zu und das gilt es, zu verteidigen. Die Kombination von Nachhaltigkeit und Digitalisierung ist unsere Chance", sagt Danninger.