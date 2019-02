Einen veritablen Bauchfleck hingelegt hat der Lilienfelder Unternehmer Herbert Eder mit seiner Eder Beteiligungsverwaltungs GmbH, die aktuell 38 Mitarbeitern einen Job bietet. 162 Gläubiger machen Forderungen von rund 5,7 Millionen Euro geltend. Dem stehen (nach Eders Angaben) 4,2 Millionen Euro Firmenvermögen gegenüber.

In Spitzenzeiten während der Flüchtlingskrise konnte Niederösterreichs größter privater Asylheim-Betreiber noch 1,5 Millionen Euro pro Monat umsetzen. Bis zu 140 Beschäftigte und 150 Flüchtlingsquartiere wurden gezählt. Als Hauptgründe für die jetzige Pleite führt Eder die sinkenden Flüchtlingszahlen und Investitionen während der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 ins Treffen, die sich im Nachhinein als Minusposten entpuppten. „Die mit hohen Investitionen errichteten sechs Containerdörfer wurden nicht weiter in Anspruch genommen, sodass dadurch ein großer Verlust eintrat. In der Folge kam es zu einer Verringerung von über 2.000 Betreuungsplätzen, wodurch die Liquidität stark ausgedünnt wurde“, präzisiert Eder-Anwalt Volker Leitner.

Von 48 auf vorläufig 39 Asyl-Quartiere will Herbert Eder reduzieren. | privat

Geplant ist im Zuge des eingeleiteten Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung eine Entschuldung und Fortführung des Unternehmens mit weniger Standorten. Welche Asylquartiere bestehen bleiben, ist freilich die große Unbekannte. Das bestätigt der zum Insolvenzverwalter bestellte Rechtsanwalt Friedrich Nusterer. Ziel sei es, im Zuge des Verfahrens „überflüssige Quartiere aufzulösen“. Wo das landesweit schlagend werde, entscheide sich erst in den nächsten Tagen und Wochen. Derzeit betreibt die Eder Beteiligungsverwaltungs GmbH noch 48 Unterkünfte.

Auch Eder selbst hält sich zu seinen Sanierungsabsichten noch weitgehend bedeckt. Er verrät nur so viel: „Quer durch Niederösterreich werden nicht rentable Unterkünfte geschlossen.“ Übrig bleiben sollen dann laut Eder vorläufig 39 Quartiere.

Im Büro des für Asylwesen zuständigen Landesrats Gottfried Waldhäusl (FP) betont man, dass die Grundversorgung durch die Eder-Pleite in Niederösterreich nicht gefährdet ist. Bei Schließungen von Asylquartieren Eders – derzeit sind laut Insolvenzverwalter noch alle in Betrieb – würden die betroffenen Flüchtlinge in andere Unterkünfte verlegt werden.