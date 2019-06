Die "Albert Einsteins und Mark Zuckerbergs von morgen" - das sind die Siegerinnen und Sieger-Teams der 32. Wettbewerbsrunde von Jugend Innovativ aus. Der Wettbewerb holt die Spitzenleistungen der jungen Talente ins Rampenlicht und würdigt die innovativen Leistungen von Österreichs Schülerinnen, Schülern und Lehrlingen. Sieben Teams aus Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich und Tirol konnten sich mit ihren kreativen Projekten in ihren Kategorien gegen insgesamt 438 eingereichte Projekte durchsetzen.

Florian Frauscher, Sektionschef im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort: „Die Innovationskraft, die bei Jugend Innovativ von den Schülerinnen, Schülern und Lehrlingen bewiesen wird, ist beeindruckend. Die Leistungen im Wettbewerb zeugen von enormen Ideenreichtum und von Kreativität und bilden damit auch einen Grundstein für die künftigen beruflichen Karrieren der Teilnehmerinnen und Teilnehmer“, so Frauscher.

"Wettbewerbe zeigen, welch großes Potential schlummert"

Und Klemens Riegler-Pirker, Sektionschef im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, betont die enorme Bedeutung, den Innovationsgedanken so früh wie möglich zu fördern: „Wettbewerbe wie Jugend Innovativ zeigen, welch großes Potential in unseren Schülerinnen und Schülern schlummert. Der Wettbewerb macht aber auch Mut, den eigenen Forschergeist auszuleben."

1.475 Schülerinnen und Schüler stellten in der aktuellen Wettbewerbsrunde mit 438 innovativen Projekten in den Kategorien Design, Engineering, Science, Young Entrepreneurs sowie in den Sonderpreis-Kategorien Sustainability der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative und Digital Education der Innovationsstiftung für Bildung ihr enormes Innovationspotential unter Beweis. Die 34 besten Teams traten beim 32. Bundes-Finale an und präsentierten ihre kreativen Entwicklungen einer hochkarätigen Jury und im Rahmen einer Ausstellung der Öffentlichkeit.

Sieben Projekte wurden dabei ausgezeichnet, darunter gleich drei niederösterreichische.

1. Preis Science: "Mikroplastik vor unserer Tür", HLUW Yspertal, Niederösterreich

Zwei Schülerinnen analysieren eingehend die Mikroplastikbelastung im Fluss Ybbs und deren Abbaubarkeit im Klärschlamm.

1. Preis Raiffeisen Sustainability Award: "Smart Street" - Nachhaltige Umgestaltung des Kaiser Franz Josef Ringes in Baden, HTL Mödling, Niederösterreich

Mittels Bauwerksdatenmodellierung legen vier Schüler genau durchgerechnete Pläne für eine nachhaltigere Badener Innenstadt vor.

Publikumspreis der Innovationsstiftung für Bildung:

"Lucky 7 – die 7 Säulen des Lebens", LBS Theresienfeld, Niederösterreich

Ein digitales Notizbuch hilft jungen Menschen, das Haus des Lebens auf stabile Säulen zu stellen. ​​​

Die Finalistinnen und Finalisten von Jugend Innovativ erhielten Geldpreise in Gesamthöhe von 40.500 Euro. Zwei von der Innovationsstiftung für Bildung gestiftete Preise wurden direkt vom Publikum vergeben. Zudem werden einige Teams zu internationalen Innovations- und Wissenschaftswettbewerben entsandt. Unterstützt wird der Wettbewerb seit nunmehr elf Jahren von der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative.

Mehr unter: www.jugendinnovativ.at