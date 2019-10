„Vor zwei Jahren haben wir unser größtes Zukunftsproblem entdeckt. Und das ist, hoch qualifiziertes Personal in Österreich zu finden.“ Franz Pichler, Geschäftsführer des niederösterreichischen Mobilfunk-Unternehmens Spusu, hat aus dieser Not eine Tugend gemacht und in Kooperation mit der Ferdinand-Porsche Fachhochschule in Wiener Neustadt einen eigenen Bachelor-Studiengang entwickelt, der jetzt im Herbst gestartet ist.

Dafür hat Spusu einen bereits akkreditierten Studiengang für Wirtschaftsinformatik erweitert. Die zehn Studenten sind bei Spusu vollzeitbeschäftigt und arbeiten von Montag bis Donnerstag. An jedem Freitag studieren die zehn Mitarbeiter dann gemeinsam am Unternehmens-Standort im DC Tower in Wien.

Finanziert wird die Ausbildung – die 7.500 Euro pro Jahr und Student kostet – nicht wie üblich vom Ministerium, sondern vom Mobilfunkunternehmen selbst. Für Pichler ist das ein „sehr gutes Konzept“, um künftig genug technisch hoch qualifiziertes Personal zu finden. Gleichzeitig steigt bei diesen Mitarbeitern die Identifikation mit der Firma, weil diese das Studium zahlt. Nach der dreijährigen Ausbildung sind die Absolventen des Bachelor-Studiums noch drei Jahre ans Unternehmen gebunden.

„Wir wachsen um zwei Mitarbeiter pro Monat“

Um den gesamten Bedarf an Mitarbeitern abzudecken, sollen die zehn Studienplätze ab nun jährlich vergeben werden. Denn die Nachfrage nach Personal steigt beim Mobilfunker mit seinen mittlerweile 300.000 Kunden weiter rasant. „Wir wachsen im Schnitt um zwei Mitarbeiter pro Monat“, sagt Franz Pichler, der von Outsourcing wenig hält. Sein Team an den Standorten Wien und Wolkersdorf ist bereits auf 120 Personen gewachsen – davon sind 50 Techniker.

Und die sind für den Geschäftsführer auch der Schlüssel zum Erfolg. Denn Spusu hat im Vergleich zu den anderen Mobilfunk-Anbietern das Core-Network selbst entwickelt. Darin befindet sich die gesamte Intelligenz des Handynetzes. „Mit dieser Eigenständigkeit sind wir weltweit einer der ersten Provider und werden dadurch sehr schnell. Das wäre früher im Industriezeitalter nie gegangen. Heute im Wissensmanagement-Zeitalter geht das.“

Mit diesem Humankapital will Spusu weiter Technologie-Vorreiter bleiben. So wie zuletzt bei Handys mit der elektronischen Simkarte, die seit einigen Monaten angeboten wird. Nach dem heimischen Markt will Pichler auch noch in Deutschland, der Schweiz und Italien Fuß fassen. Die Expansion ins südliche Nachbarland ist bereits 2020 geplant. In Mailand wird Spusu mit zehn Mitarbeitern starten. Die Technik dafür kommt auch aus Österreich. Bald von den Absolventen des eigenen Studiengangs.