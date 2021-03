Über ein Jahr beschäftigt uns nun die Corona-Pandemie. Alle Menschen sehnen sich nach der Zeit danach. Doch wie wird diese aussehen? Das hat uns Zukunftsforscher Tristan Horx erzählt, der Teile seiner Kindheit in Drosendorf im Waldviertel verbracht hat.

NÖN: Wie wird unser Leben im Post-Corona-Zeitalter aussehen?

Tristan Horx: Der Übergang raus aus der Krise wird fließend sein. Es ist nicht dieser eine Punkt, wo es vorbei ist. Wir werden auf eine Krise zurückschauen, die wir nicht unbedingt wollten, aber eine, die wir zu einem gewissen Grad brauchten. Viele starre Strukturen - die wir in Österreich sehr gut kennen - wurden einfach in einen Wandel gezwungen, der schon lange nötig war. Trends, die am Aufsteigen waren, wurden beschleunigt. Gleichzeitig wurden auch Trends verlangsamt. Aber Corona hat keinen eigenen Megatrend für sich geschaffen aus unserer systemischen Betrachtung.

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich der digitale Fortschritt rasant entwickelt. Wird die Pandemie die Digitalisierung bremsen oder weiter beschleunigen?

Horx: Corona hat die Digitalisierung in eine kulturelle Evolution geschmissen. Wir haben gemerkt: Das Technologische kriegen wir immer hin, das kriegen wir gebaut. Nur die Frage ist ganz oft die Integration in die Gesellschaft, in den Alltag, in die Unternehmen und in die Strukturen, die wir haben. Und das wurde zu einem gewissen Grad jetzt zwangsbeschleunigt. Da gab es keinen Weg daran vorbei. Das hat aber auch ganz positive Konsequenzen.

Die Schulen blieben viele Wochen und Monate geschlossen. Wie wirkt sich die Pandemie auf die junge Generation aus?

Horx: Es hat vor allem Implikationen für das Soziale, aber nicht so sehr für das Wissen. Die Schule ist nicht mehr der Gatekeeper der Information, wo der Lehrer das Wissen hat und es an die Schüler weiterverteilen muss. Der Schüler hat zuhause oder in seiner Tasche ein Gerät, das viel mehr weiß, als jeder Lehrer. Die Schule hat primär, würde ich schon fast sagen, eine soziale Funktion und die bemerken wir jetzt gerade viel stärker. Andererseits muss man auch sagen, dass die digitale Aufholjagd, die die Schulen jetzt betreiben, auch wichtig war. Das ist ein Prozess, durch den die Schule durchmuss.

Das heißt, die Corona-Krise hat dafür gesorgt, dass im Bildungsbereich ein Umdenken stattfindet?

Horx: Ja, aber jetzt schmerzt es natürlich, weil keine Vorarbeit geleistet wurde. Wenn man bedenkt, dass die Schulen den Großteil ihres internen, logistischen Zeugs noch immer mit Papierkram gemacht haben, dann weiß man natürlich, dass das nachgeholt werden musste. Das wurde jetzt erzwungen und erzwungene Dinge schmerzen eben.



Online-Shopping boomt weil der Handel lange geschlossen war. Werden wir weiter bei internationalen Online-Riesen bestellen oder wird im Post-Corona-Zeitalter ein Umdenken stattfinden?

Horx: Re-Regionalisierung ist einer der größten Gewinner-Megatrends aus dieser Krise. Wir merken, wie stark das Bedürfnis da ist, regional zu bestellen. Es gibt verschiedene Netzwerke aus kleinen Bauern, die sich zusammengeschlossen haben. Die haben eben versucht, regional zu beliefern. Ich gehe davon aus, dass der große Verlierer das Shoppingcenter sein wird. Denn wozu noch in ein Shoppingcenter zu gehen und sich diese klägliche Einkaufserfahrung zu Gemüte ziehen, wenn man das doch online bestellen kann. Das Shoppingcenter ist eine zombifizierte Form zwischen intimen netten Lokalhandel und dem Onlinehandel. Auf lange Zeit gesehen wird die Re-Regionalisierung und der höhere Wert von regionalen Produkten dazu führen, dass wir ein Comeback des Handwerks erleben werden. Die kleine, intimere Einkaufserfahrung wird wieder interessanter werden.

Orte, wo Menschen zusammentreffen, werden aktuell vermieden. Statt mit Bus oder Bahn zu fahren, fahren viele mit Auto. Wie wirkt sich die Pandemie auf unsere Mobilität aus?

Horx: Grundsätzlich merken wir eine Tendenz zum Individualverkehr. Das ist aktuell eine Reflexreaktion. Viele sprechen immer wieder vom Comeback des Autos. Macht ja auch Sinn, wenn man in seiner eigenen Glaskuppel hermetisch abriegelt gegen die bösen Viren da draußen. Ich glaube, das wird sich auch wieder legen. Die Menschen werden wieder vermehrt in die Öffis steigen. Die Konsequenzen für den Flugverkehr sehe ich ein wenig dramatischer. Hier wird es, vor allem im wesentlich Raum, zu einer Reduktion kommen. Man darf nicht vergessen, dass wir mit einer sehr westlichen Brille daraufschauen. 75 Prozent der Menschheit hat noch nie die Innenseite eines Flugzeuges gesehen.