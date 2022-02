Ein Viertel weniger Arbeitslose als im Vorjahr

Ende Jänner waren in Niederösterreich insgesamt 55.512 Personen arbeitslos vorgemerkt. Das entspricht einem Minus von 24,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und einem Minus von 14,1 Prozent zum Jänner 2019. Gleichzeitig ist die Zahl der unselbständig Beschäftigten in hierzulande mit einem Plus von rund 18.000 (2,9 Prozent) so stark angestiegen wie noch nie zuvor im Monat Jänner.

„Die Arbeitslosigkeit ist die niedrigste seit Jänner 2009“, berichten Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger und Landesgeschäftsführer des AMS NÖ, Sven Hergovich, in einer Aussendung. Auch die Arbeitslosenquote ist Ende Jänner 2022 mit 8,1 Prozent um 2,6 Prozentpunkte niedriger als vor der Krise. „Wir sehen, dass die anziehende Wirtschaft sich positiv auf den Arbeitsmarkt auswirkt. Nicht zuletzt deswegen greifen auch unsere Projekte“, meint Eichtinger.

Weniger Langzeitarbeitslose als vor der Pandemie

Während die Zahl der Arbeitslosen in allen Altersgruppen sinkt, ist jene der Über-60-Jährigen im Vergleich zu Jänner 2019 um 17,4 Prozent gestiegen. Aber: Die Langzeitarbeitslosigkeit ist gegenüber 2019 um fast 40 Prozent gesunken. Niederösterreich liege hier als einziges Bundesland unter dem Vorkrisenniveau, heißt es vom AMS NÖ.

Im Vergleich zum Jänner 2019 ist die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen in der Baubranche (minus 1.378) und im Handel (minus 1.213) am stärksten gesunken.

Bundesweites Rekordhoch an offenen Stellen

Auf der Angebotsseite wurden dem AMS NÖ im vergangenen Monat 11.643 freie Stellen gemeldet. Laut dem Stellenmonitor des Wirtschaftsbunds Niederösterreich waren es sogar 39.341. Österreichweit wurde mit 250.000 freien Stellen ein Rekordhoch erreicht. Die starke Arbeitskräftenachfrage hält damit ungebrochen an.

„Der Rekord an offenen Stellen ist ein erneuter Weckruf, endlich die nötigen Arbeitsmarktreformen umzusetzen und möglichst viele Menschen in Beschäftigung zu bringen“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger. Es werde damit wieder deutlich, dass es in Österreich nicht an Arbeitsmöglichkeiten mangelt, sondern an Arbeitskräften. Die bei weitem meisten freien Stellen in Niederösterreich verzeichnet der Handel mit 8.958, gefolgt vom Bau (4.875) und dem Bereich Gesundheit und Soziales (4.043).

Angebot und Nachfrage passen aber nicht immer zusammen. So hat jeder vierte Arbeitslose in Niederösterreich gesundheitliche Probleme. „Vor dem Hintergrund der starken Arbeitskräftenachfrage müssen wir alles daransetzen, auch jenen Chancen zu eröffnen, die für Personalsuchende auf den ersten Blick nicht in Frage kommen. Hinzu kommt, dass es auch Jobsuchende gibt, die am ersten Arbeitsmarkt nicht mehr reüssieren können. Unser Ziel ist, auch sie ins Erwerbsleben zu integrieren“, meint Hergovich.