500 Schülerinnen und Schüler experimentierten im WIFI St. Pölten

Von Trockeneis, über Stickstoff und Kunststoff, bis hin zu Schallwellen oder sogar Robotik — 28 Versuchsstände gewährten beim fünften Experimentaltag in St. Pölten etwa 500 Jugendlichen Einblicke in die Welt der Naturwissenschaft. Die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Schulstufe von Mittelschulen waren am Dienstagvormittag dazu angehalten, bei dem Informationsevent im WIFI selbst tätig zu werden und sich an den Versuchen zu beteiligen.

Event als Start für den technischen oder naturwissenschaftlichen Karriereweg

„Das Ziel des niederösterreichischen Experimentaltages ist es, Jugendlichen sehr praxisnah die Berufswelt der chemischen und metalltechnischen Industrie vorzustellen“, sagte Helmut Schwarzl, Obmann der Chemischen Industrie NÖ, die gemeinsam mit der Metalltechnischen Industrie der WKNÖ sowie der ARGE Naturwissenschaft, der Bildungsdirektion NÖ, dem WIFI NÖ und der WKNÖ den Experimentaltag ins Leben gerufen hat.

Mansur Elmursaev von der Mittelschule Wagram gewann beim Experimentaltag den Hauptpreis und kann sich auf einen Tag im "Familypark" freuen. Foto: Josef Bollwein

Darüber hinaus wolle man im Rahmen der Veranstaltung bei den Schülerinnen und Schülern Interesse für die Naturwissenschaften und Technik wecken, sagt Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Die Bildungs-Landesrätin betont: „Gerade technische Berufe bieten für unsere Jugendlichen — besonders auch für die weibliche Jugend — ganz hervorragende Berufs- und Karrierechancen. Daher haben wir in Niederösterreich auch mit dem Ausbau der Mittelschulen mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt reagiert.“