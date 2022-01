Eine agrarische Wintertagung im Zeichen von Herkunft

Der im Vergleich zum Vorjahr sieben Mal höhere Gas-Großhandelspreis verursacht nicht nur enorme Heizkosten für Private und Industrie, sondern verteuert auch empfindlich den Dünger für die Landwirtschaft. Das ist nur eine von vielen Herausforderungen für die Bauernschaft und deren Polit-Vertreter im kommenden Jahr, die auf der Agenda der diesjährigen Wintertagung des Ökosozialen Forums stehen. Unter dem Motto "Zukunft dank Herkunft - Im Spannungsfeld zwischen globalen Märkten und regionaler Versorgung“ geht die Tagung als größte agrarpolitische Informationsveranstaltung von 27. Jänner bis 3. Februar 2022 als hybride Online-Veranstaltung über die Bühne.

Über Versorgungssicherheit, Preisdumping Nachfrage und Herkunftsbezeichnung

Rund 130 Expertinnen und Experten aus dem In- und Ausland erörtern in Workshops, Fachvorträgen und TALKs was etwa Themen wie Green Deal, Handelsabkommen, globale Weltmärkte, die neue Gemeinsame EU-Agrarpolitik (GAP) 2023-2027 und die Corona-Pandemie für die regionale Versorgung und die Produktivität in den unterschiedlichen landwirtschaftlichen Branchen bedeuten. Unter den Gästen ist unter anderem der deutsche Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk, WIFO-Chef Gabriel Felbermayr, Sabine Weyand von der Generaldirektion Handel der EU-Kommission (TBC) und Paul Sullivan vom Global Energy Center an der Johns Hopkins University, USA.

Auch die Wünsche und das tatsächliche Einkaufsverhalten der Konsumentinnen und Konsumenten werden bei der Tagung analyisiert und gefragt, ob die Pandemie die Nachfrage nach regionalen Produkten weiter antreibt oder ob das Preisargument künftig wieder an erster Stelle steht. Ein weiterer Themenschwerpunkt der einzelnen Fachtage ist die (verpflichtende) Kennzeichnung von Herkunft und Haltung sowie die entsprechenden Kontrollsysteme.

Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung kommt

Seit 2016 ist in Frankreich ein Gesetz in Kraft, das Supermärkte verpflichtet, unverkaufte Lebensmittel an örtliche oder andere gemeinnützige Organisationen zu spenden. Ansonsten drohen saftige Geldstrafe. In Österreich ist zwar ein "Verbot der Entsorgung genusstauglicher Nahrungsmittel im Lebensmitteleinzelhandel" im türkis-grünen Regierungsprogramm verankert. Bis dato jedoch basiert die Weitergabe auf Freiwilligkeit und einem Kooperationsmodell. Die Umsetzung eines gesetzlichen Entsorgungsverbots liegt in der Zuständigkeit des Klimaschutzministeriums. "Wenn etwas wegschmeißen wird, ist es wertlos. Da fehlt jegliche Wertschätzung für die Bäuerinnen und Bauern als Erzeuger", sagt Pernkopf.

"Lebensmittel brauchen wieder den Wert, der ihnen zusteht", sagt Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und bringt den aktuellen Fall des Fleisch- und Wurstwarenerzeugers Schirnhofer als Beispiel. Schirnhofer wirft dem Handelskonzern Rewe "erpresserische Methoden" und "enormen Preisdruck" vor. Nach seinen Angaben versuche der Konzern ihm einen Teil des Ochsengeschäfts wegzunehmen. Der Handelskonzern REWE kündigte zuletzt rechtliche Schritte gegen Schirnhofer an.

"Wir hören tagtäglich, wie sehr die großen Handelskonzerne Bäuerinnen und Bauern unter Preisdruck bringen", sagt Köstinger. "Die enorme Dumpingpreise und Fleischberge in Müllverbrennungsanlagen zeigen die Absurdität dieses gesamten Systems auf." Die Handelsketten sollten lieber ihren eigenen Werbebilder folgen und faire Preise für Erzeuger bezahlen. Für Bauern werde es jedenfalls mit der Umsetzung der EU-Richtlinie "Unfair Trading Practices" (UTP) eine Ombudsstelle geben, an die sie sich anonym melden können.

Österreich bei Versorgungssicherheit an 2. Stelle

Die verpflichtende Herkunftskennzeichnung für Lebensmittel ist im türkis-grünen Regierungsprogramm verankert. Der Ball liege jetzt beim Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, sagt Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). "Wir erwarten in den nächsten Wochen einen Gesetzesentwurf vom Gesundheitsministerium", sagt Köstinger. Verarbeitete Lebensmitteln müssen gekennzeichnet sein. Bislang muss die Herkunft von Rohstoffen wie Eier oder Milch in diesen nicht ausgewiesen werden. Es brauche eine Herkunftsbezeichnung in ganz Europa, so Köstinger.

"Ohne Herkunft gibt es keine Lebensmittelsicherheit für unseren Kontinent", sagt Stephan Pernkopf, Präsident des Ökosozialen Forums. Österreich liege zwar im Ernährungssicherheitsindex auf dem 2. Platz von 113 untersuchten Ländern, aber: "das sagt aber nichts darüber aus, wie es den Betrieben geht", so Köstinger. Die Bewertung zeige lediglich auf, wie krisenfest und flächendeckend österreichische Agrarbetriebe aufgrund ihrer Diversität die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln - etwa in der Corona-Pandemie - sicherstellen.

Trotz höchster Tierwohl-Standards und nachhaltiger Produktionsweise im EU-Vergleich kämpfen die österreichischen Bauern mit sehr niedrigen Erzeugerpreisen, Absatzrückgängen während Corona und enormem Preisdumping auch durch Molkereien und Handelsketten. "Speziell die Erzeugerpreise beim Schwein, Milch und Getreide sind im Keller", sagt Köstinger.

Ländlicher Raum ist ein "Pandemie-Gewinner"

Von der Corona-Pandemie profitiert haben jedenfalls die bäuerlichen Direktvermarkter. "Durch die Lockdowns haben die Menschen mehr gekocht und die regionalen Produkte vom Bauern ums Eck schätzen gelernt", sagt Pernkopf. Die Gefahr, das sich dieser Trend nach der Pandemie wieder umkehrt, bestehe. Unterm Strich sei jedoch der ländliche Raum ein Pandemie-Gewinner. "Hieß es früher 'viel Landschaft, wenig Arbeitsplätze' ist es heutzutage für viele ein Jackpot, wenn man ein Haus im Grünen hat", sagt Pernkopf.

