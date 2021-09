Klimaticket: Verhandlungen abgeschlossen .

Jetzt dürfte es fix sein: Das 1-2-3-Klimaticket kommt bundesweit. Das ist das Ergebnis der Verhandlungen der Bundesländer Niederösterreich, Wien und Burgenland mit Verkehrsministerin Leonore Gewessler. Die Einigung erfolgte fast in letzter Sekunde: Am Freitag wird das Klimaticket bereits in den Vorverkauf gehen. Details werden morgen in einer Pressekonferenz verkündet.