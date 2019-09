Drohnen könnten in Zukunft bei diversen Maßnahmen einen wesentlichen Beitrag leisten und bei unterschiedlichen Aufgaben eine große Unterstützung sein. Im gemeinsamen Forschungsprojekt RISKMON haben das BMVIT, die ÖBB und ASFINAG gemeinsam mit Experten die Einsatzmöglichkeiten von Drohnen untersucht.

Mit Drohnen: Mehr Sicherheit, mehr Effizienz

Gleisanlagen, aber auch Energienetze führen in Österreich oft durch schwieriges Gelände. Felsen, Geröll, Lawinen oder Muren werden mit Netzen, Gittern und anderen Sicherheitsanlagen von den Strecken ferngehalten. Auch Brücken, wie die 190 Meter hohe Europabrücke auf der A 13 Brennerautobahn, oder die Viadukte auf der Semmering-Bergstrecke, stellen die Experten von ASFINAG und ÖBB vor große Herausforderungen.

ASFINAG Drohne an einem Brückenpfeiler der Europabrücke.

Die Überprüfung von Anlagen und Bauwerken ist für die Mitarbeiter beider Infrastruktur-Unternehmen eine große Aufgabe. Drohnen könnten künftig standardisiert bei einem Teil der notwendigen Inspektionen unterstützen. Aber auch bei Akut-Einsätzen wie Ereignissen in Tunnels oder im Freilandbereich können Drohnen aufschlussreiche Informationen liefern, und damit rascher für Menschenrettung oder freie Strecken sorgen.

Anwendungsmöglichkeiten von Drohnen

Die Projektpartner ÖBB-Infrastruktur AG und ASFINAG haben im Rahmen ihres gemeinsamen Drohnen-Forschungsprojektes die vielversprechendsten Anwendungen evaluiert und konkrete Anwendungsfälle ausgearbeitet. Vier zentrale Anwendungsbereiche ergeben sich daraus:

Bauwerksinpektion: Brücken, Schutzverbauungen, Stütz- und Ankerwände, Gebäude, etc.

Naturgefahren: Erfassung von Geländebewegungen und Schneeprofil sowie Lawinensprengung

Außergewöhnliche Ereignisse: Unterstützung des Krisenmanagements bei Ereignissen, Unfällen und Schäden

Streckenkontrolle: Erfassung von Veränderungen im Streckenbereich von Schiene und Autobahn

Drohnen-Einsatz noch am Anfang

Erste Einsatzergebnisse zeigen ein positives Bild. Allerdings steht – trotz der technischen Entwicklungen und Leistungsfähigkeit, die Drohnen versprechen – der Einsatz von unbemannten Luftfahrzeugsystemen im Verkehrsinfrastruktur-Sektor noch weitgehend am Anfang. So zeigen die Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt RISKMON neben rein technischen Anforderungen an die Erfassung und Analyse der Daten, dass es noch einer schrittweisen Implementierung grundlegender strategischer Entscheidungen und Investitionen bedarf.

Ohne den Menschen geht es auch in Zukunft nicht

Drohnen sind Hilfswerkzeuge. Sie können und sollen auch in Zukunft den Menschen nicht ersetzen. Bevor beispielsweise ein Brückenmeister durch direkten Augenschein, Abklopfen und Begreifen den Zustand einer Brücke beurteilt, bietet ihm die Drohne vorab wichtige Erkenntnisse.

Das menschliche „Ohr am Bauwerk“, mit dem durch Abklopfen von Brückenbauwerken der genaue Zustand einer Brücke überprüft wird, kann allerdings nicht durch Drohnen ersetzt werden. Die Beurteilung des tatsächlichen Zustandes eines Bauwerkes kann daher in naher Zukunft nicht von unbemannten Luftfahrzeugen übernommen werden. Hier braucht es die Expertise der Fachfrauen und -männer.

Drohnen „sehen“ was dem menschlichen Auge verborgen bleibt

Anders verhält es sich hingegen bei Drohneneinsätzen bei Ereignissen wie Unfällen, Bränden oder auch Naturereignissen. Beispielsweise können durch den Einsatz von fliegenden Wärmebildkameras bei Tunnelereignissen sehr rasch Personen ausgemacht werden sowie das Ausmaß von Murenabgängen oder Verkehrsbehinderungen erfasst werden. Mit dem Einspielen solcher Informationen in die Überwachungszentralen eröffnen sich Chancen zur rascheren Menschenrettung und zur schnelleren Wiederherstellung der Streckenverfügbarkeit.

Vielversprechendes neues Arbeits-Tool

Kurzum stellt der Einsatz von unbemannten Luftfahrzeugen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur ein vielversprechendes neues Arbeits-Tool dar. Der Weg dahin muss allerdings durch umfangreiche gesetzliche Regelungen und Strukturen in den Unternehmen in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Das unternehmensinterne Management der Daten und deren Strukturen ist langfristig erfolgsentscheidend. Wesentliche Voraussetzungen für den operativen Erfolg ist eine einfache Benutzerführung und Standardisierung, welche die täglichen Arbeitsabläufe ohne Mehraufwand verbessert.