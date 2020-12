Im Jahr 2018 entstand in der Thermenregion das größte Naturwärmenetz Österreichs. 11 Gemeinden umfasst das rund 150 Kilometer lange Netz. „Die Nachfrage nach Naturwärme ist nach wie vor hoch – sowohl im privaten Sektor, aber auch bei öffentlichen Objekten und der Industrie. Da macht es natürlich Sinn, das Naturwärmenetz auszubauen und zu verdichten “, erläutert EVN Sprecher Stefan Zach.

Biomasseanlage in Mödling EVN / Gabriele Moser

Jährlich werden rund 350 Wohneinheiten und rund 20 Gewerbe bzw. kommunale Objekte neu angeschlossen. „Unser Naturwärmenetz wird laufend erweitert und verdichtet und leistet einen großen Beitrag zum Klimaschutz. Alleine seit 2018 konnten rund 285.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Jedes Jahr kommen knapp 100.000 Tonnen dazu“, so Zach.

Neben den Umweltaspekten gibt es auch wirtschaftliche Effekte für die Umgebung: in den letzten drei Jahren wurden rund 25 Mio. Euro an regionaler Wertschöpfung mit den eingesetzten Hackschnitzel generiert. „Wir beziehen unseren Biomasse-Bedarf von lokalen Genossenschaften. Die Ziele sind eine umweltfreundliche Erzeugung sowie das Verbleiben der Wertschöpfung in der Region“, so Zach.

Die 11 Gemeinden im Überblick: